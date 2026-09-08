Femminicidio Lorena Isceri, a Squinzano (Lecce) i funerali

Si terranno domani pomeriggio, mercoledì 9 settembre alle 17 a Squinzano (Lecce), i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno lo scorso giovedì 3 settembre sul viadotto dell'autostrada A1 a Barberino di Mugello. La donna viveva a Firenze dove, domenica sera, cittadinanza e istituzioni si sono riuniti in una fiaccolata in sua memoria. I funerali si svolgeranno nella chiesa Maria Regina in via Risorgimento, parrocchia di appartenenza della famiglia Isceri, dove Lorena è stata battezzata.

Da quanto emerso la salma dovrebbe arrivare in chiesa domani mattina, portata da Firenze in Salento da una ditta di pompe funebri di Brindisi. Il Comune di Squinzano ha proclamato lutto cittadino nel giorno delle esequie, durante le quali sarà allestito un maxi schermo sul piazzale della chiesa per garantire la partecipazione dell'intera cittadinanza. Gli amici della donna stanno preparando due gigantografie di Lorena, che saranno poste all'esterno e all'interno della chiesa. Nella sera di venerdì 11 la comunità di Squinzano si ritroverà per una fiaccolata in memoria di Lorena Isceri, "per stringersi attorno alla sua famiglia e ai suoi amici in un momento di profondo dolore".