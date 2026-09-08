Femminicidio Lorena Isceri, l'avvocato della famiglia smentisce: "Non è confermato che fosse viva al momento della caduta nel vuoto"

"Che Lorena fosse viva non è confermato. Ieri sera, alla fine dell'esame peritale, mi ha chiamato la consulente che ci teneva a dirmi che lei non aveva assolutamente dato alcuna notizia riguardo al fatto che Lorena fosse viva al momento della caduta nel vuoto. È soltanto una questione giornalistica che lei si chiedeva da dove fosse uscita". Queste le dichiarazioni dell'avvocato Cosimo Miccoli, il legale della famiglia di Lorena Isceri, intervenuto oggi sul programma 'Storie Italiane', in onda su Rai 1, condotto da Eleonora Daniele.

"Non è dato sapere questa circostanza, anche perché hanno preso 90 giorni di tempo per relazionare al pubblico ministero - precisa Miccoli -. Ci sarà quindi tempo per stabilire se Lorena prima del lancio fosse viva o fosse già deceduta".

L'avvocato, dunque, smentisce quanto era trapelato nelle corse ore: "La consulente mi ha detto così, ovvero che lei non era nella condizione di stabilire sin da ieri se Lorena fosse viva o no, e che non aveva dato alcuna notizia ai giornalisti in merito a questo aspetto della vicenda".

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