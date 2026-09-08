Ferito con un’arma bianca durante una lite in strada a Montevarchi

Un 25enne è rimasto ferito con un’arma bianca nel pomeriggio di oggi, 8 settembre, durante una lite avvenuta in via Piave, una delle principali strade di Montevarchi.

Al momento non sono emersi ulteriori dettagli sulla lite né sulle circostanze che hanno portato al ferimento. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Maria alla Gruccia.

Sul posto sono intervenute l’automedica del Valdarno e un’ambulanza della Misericordia di Montevarchi. Per ricostruire quanto accaduto sono arrivati anche gli agenti del commissariato della Polizia di Stato e la Polizia Scientifica, che ha effettuato i rilievi.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica della lite, ricostruire le fasi del ferimento e accertare eventuali responsabilità.

Notizie correlate