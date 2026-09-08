Focolaio di Dengue a Orentano, al via disinfestazione straordinaria adulticida e larvicida

È previsto per oggi, martedì 8 settembre, a partire dalle ore 18, un intervento di disinfestazione nella zona di Orentano, dopo la segnalazione di un focolaio di Dengue da parte dell'Ausl. Il trattamento, disposto attraverso un'apposita ordinanza sindacale, interesserà alcune strade individuate dal Comune.

Le aree coinvolte sono via Tullio Cristiani, nei numeri dal 1 al 77, dal 2 al 30 e dal 46 al 52, via Martiri della Libertà, dal numero 105 al 131, e via Leone Lotti, dal numero 2 al 30.

Le precauzioni durante la disinfestazione

Durante l'intervento il Comune raccomanda ai residenti di rimanere al chiuso, mantenendo porte e finestre chiuse e sospendendo il funzionamento degli impianti di ricambio dell'aria. Gli operatori incaricati dovranno poter accedere alle aree interessate per effettuare il trattamento.

È inoltre necessario tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere con teli di plastica ricoveri, ciotole e abbeveratoi. Frutta e verdura presenti negli orti dovranno essere raccolte prima dell'intervento oppure adeguatamente protette. Il Comune invita inoltre a non lasciare all'esterno alimenti, giochi o altri oggetti che potrebbero entrare in contatto con i prodotti utilizzati.

Cosa fare dopo il trattamento

Per la frutta e la verdura eventualmente irrorate con prodotti insetticidi viene raccomandato di attendere 15 giorni prima del consumo, lavandole abbondantemente e sbucciando la frutta. Giochi per bambini, mobili e altri oggetti lasciati all'aperto ed esposti al trattamento dovranno essere puliti utilizzando guanti lavabili o usa e getta.

In caso di contatto accidentale con l'insetticida, la parte interessata dovrà essere lavata abbondantemente con acqua e sapone.

Il Comune invita i cittadini a seguire le indicazioni degli operatori e della Polizia Locale e a collaborare per consentire il corretto svolgimento dell'intervento. L'amministrazione precisa che "l’intervento viene effettuato a scopo precauzionale e di contenimento, con l’obiettivo di ridurre la presenza della zanzara responsabile della trasmissione della Dengue e tutelare la salute della popolazione", invitando la cittadinanza a mantenere la calma e a non allarmarsi.

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