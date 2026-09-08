A Fuoricontèsto la storia dei 'Calciatori partigiani' raccontata da Nicola Sbetti

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Siamo entrati nella settimana di apertura della rassegna ‘off’ del festival di storia contemporanea /contè.sto/ - La storia di profilo, “Fuoricontèsto”: 15 appuntamenti che intrecciano la grande Storia alla storia locale e raccontano profili e vite che risuonano alla memoria cittadina: Busoni, Catarsi, Castellani, ma anche fiascaie, confezioniste, trecciaiole. . Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Fuoricontèsto toccherà molti luoghi, anche quelli più nascosti. Al via giovedì 10 settembre 2026, alle 18.30, nel giardino dell’Istituto Santissima Annunziata (via Chiara, 76) con Nicola Sbetti, ricercatore in storia contemporanea al dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna che ci parlerà di "Calciatori partigiani. Il contributo dello sport alla Resistenza", attraverso le scelte, i dilemmi e il coraggio di uomini alle prese con la guerra, fascismo e la lotta resistenziale.

E se un calciatore dovesse scegliere tra pallone e libertà? Se quella scelta potesse costargli la vita? Durante la Resistenza anche i calciatori furono coinvolti nella Storia. Alcuni scelsero di combattere, altri pagarono con la vita, molti sono stati dimenticati. Una storia di coraggio e libertà.

Nicola Sbetti ha scritto anche Storia della coppa del mondo di calcio, Giochi di potere. Olimpiadi e politica da Atene a Londra, Giochi diplomatici. Sport e politica estera nell'Italia del secondo dopoguerra.

Gli altri ospiti di Fuoricontèsto: Claudio Biscarini, Antonella Bertini, Mariangela Giusti in dialogo con Franco Cambi, Maura Tombelli e Alex Mazzanti, Carlo Spartaco Capogreco, Alessandro Bistarelli, Matteo Mazzoni e Giada Kogovsek (Istituto Storico Toscano della Resistenza), Fondazione Ordine dei Giornalisti, Stefano Romagnoli, Francesco Fusi, Stefano Fusi e Vania Bagni, Arci Empolese Valdelsa.

PROGRAMMA – Si prosegue sabato 12 settembre, alle 10.30, Dalla formazione “Rigoletto Martini” a Pratovecchio. Uomini, donne e fatti della Resistenza empolese, incontro con Claudio Biscarini, al Centro Soci Coop (Centro*Empoli), a cura della Società Storica Empolese.

Claudio Biscarini svelerà i nomi di coloro che il 23 luglio 1944, intorno alle 18, uccisero cinque dei sei soldati tedeschi che da Empoli rientravano alla fattoria del Terrafino, sede del Comando tedesco. L’episodio accade in località Pratovecchio e a sparare furono tre partigiani e due staffette. Il giorno successivo a Santa Maria vennero rastrellati quarantadue civili, trenta dei quali furono condotti in Empoli per piazza San Rocco, via Chiarugi e Porta Pisana. In ventinove vennero fucilati in piazza Ferrucci, ora piazza XXIV Luglio, intorno alle 16.30. Solo uno riuscì a fuggire.

Martedì 15 settembre, alle 18.30, si parlerà di “Volontari & Volontarie. Storia delle Pubbliche Assistenze Riunite”, incontro a cura di Antonella Bertini nella sede delle Pubbliche Assistenze Riunite in via XX Settembre.

Siamo nella seconda metà del 1800; l’unificazione dell’Italia, i mutamenti politici, le vicende storiche ed il progresso scientifico danno vita ad una società in rapido mutamento, ma che mostra molteplici disuguaglianze. In questo difficile contesto nel 1883 nasce, ad Empoli, l’Assistenza Pubblica. Quattro “bravi empolesi”, rendendosi conto delle precarie condizioni di vita della maggior parte della popolazione e delle carenze nell’ambito sanitario, riescono a coinvolgere numerose persone che, volontariamente, si mettono a disposizione per assistere i bisognosi.

I volontari si occupano inizialmente dell’assistenza ai malati; in seguito gli impegni dei “militi” aumentano, poiché vengono organizzati vari servizi di soccorso, tra i quali quello dei Pompieri, ponendo in tal modo le basi del moderno volontariato.

Mercoledì 16 settembre, nella sede dell’associazione Il Ponte (via Francesco Ferrucci, 12), si terranno due appuntamenti: alle 16.30, “Maestri & Maestre – L’eredità pedagogica di Enzo Catarsi”, con Mariangela Giusti in dialogo con Franco Cambi. Si parlerà di scuola e di storia della scuola in un dialogo che intende valorizzare le tematiche scolastiche in un contesto locale e nazionale. Infatti la pedagogista e autrice Mariangela Giusti sarà in dialogo con il grande pedagogista dell'Università di Firenze Franco Cambi. Il punto di partenza vedrà due figure significative della storia della scuola empolese e italiana: il pedagogista Enzo Catarsi e la maestra elementare Liliana Lensi. Entrambi, da punti di vista diversi e con competenze altrettanto diverse, hanno contribuito col loro lavoro pluridecennale e con la forza del loro pensiero a garantire il diritto a un'educazione di qualità a generazioni di allievi e allieve. Il libro della Maestra Lensi uscito nel 2023 (Eccoci di nuovo al lavoro. Diari di scuola nelle periferie, Tab, Roma) offrirà la traccia per affrontare varie tematiche pedagogiche e scolastiche. L'incontro è rivolto a insegnanti, educatori, genitori, operatori del settore scuola.

Alle 18.30, “Astronomi & Astronome per passione – Osservare il cielo per raccontare la storia dell’universo” con Maura Tombelli e Alex Mazzanti.

Maura Tombelli, astronoma non professionista, direttrice dell'osservatorio "Beppe Forti" a Montelupo Fiorentino, fondatrice del Gruppo Astrofili Montelupo che gestisce la struttura. Maura è la più prolifica scopritrice di asteroidi a livello mondiale ed è conosciuta globalmente per il suo impegno in campo astronomico. Ha scritto un libro che ha ottenuto un ottimo successo dal titolo Per caso...un osservatorio "Il Beppe Forti".

Alessandro (Alex) Mazzanti, astronomo e meteorologo non professionista, nonché divulgatore scientifico, è presidente del Gruppo Astrofili Montelupo ed amministratore unico del gruppo Facebook di grande successo "Passione Meteo Empolese Valdelsa" che conta oltre 8000 iscritti. Fa parte del Gruppo Astrofili Montelupo dal 2010 e ne è divenuto presidente nel 2020 ed in ambito meteorologico collabora con la Protezione Civile locale.

Dal centro storico ci sposteremo alla Casa della Memoria (via Livornese, 42) giovedì 17 settembre, alle 18.30: incontro con Carlo Spartaco Capogreco che parlerà di “Deportati & Deportate - I campi di Salò. Internamento ebraico e Shoah in Italia”; alle 19.30, in piazza Madonna della Quiete: in dialogo con Marta Baiardi. Modera a Francesco Sani - FUL magazine. “Volevo suonare le campane. Storie di terra, confini e obiettivi”, a cura dell’associazione culturale Il Gabbiano aps e alle 21.15, nella splendida cornice del Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri, 15), conferenza-concerto “Le Elegie di Busoni” del pianista Alessandro Bistarelli a cura del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli.

Venerdì 18 settembre (primo giorno del festival /conté.sto/), alle 10, nella sala del palazzo delle Esposizioni incontro per le scuole a cura di Matteo Mazzoni e Giada Kogovsek a cura dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza, sul tema “La nostra contemporaneità. Perché il Novecento ci riguarda”; dalle 10 alle 13, nella sala consiliare del palazzo comunale (via Giuseppe del Papa, 41), lezione formativa dal titolo “Le radio libere 50 anni di giornalismo radiofonico, dai primordi ai giorni nostri” a cura della Fondazione Ordine dei Giornalisti.

Sabato 19 settembre (seconda giornata di /contè.sto/), Fuoricontèsto prosegue con i suoi appuntamenti alle 19.30, in piazza Madonna della Quiete e nel Vicolo della Gendarmeria, iniziativa itinerante con lo scrittore Stefano Romagnoli sulla storia delle “Trecciaiole, fiascaie e confezioniste”: storie di lavoro, coscienza politica e emancipazione.

Ultimi appuntamenti da segnare in agenda: mercoledì 23 settembre, alle 18.30, alla Casa della Memoria con Francesco Fusi, Stefano Fusi e Vania Bagni sul tema “Da lontano per la libertà. Il contributo dei neozelandesi e degli Alleati alla liberazione di Empoli; alle 21.30, Redazione Scomodo Empoli – La Perla (via dei Neri, 5), proiezione del film “We are Making a film about Mark Fisher” a cura dell’associazione Il Culturale Cineclub Empolese.

Giovedì 24 settembre, alle 19, presentazione del podcast “Memorie ad alto volume. Storie di resistenza nell’Empolese Valdelsa” a cura dell’Arci Empolese Valdelsa.

Venerdì 25 settembre, alle 19, Fuoricontè.sto chiuderà con un appuntamento dedicato a “Porta Pisana. La storia della memoria di un simbolo cittadino”, incontro con Paolo Santini, a cura della Società Storica Empolese, nella corte interna di Borgioli Arredamento (via Chiara, 10).

Inoltre dal 14 al 20 settembre 2026, nel Chiostro degli Agostiniani verrà allestita la mostra “In marcia per la libertà, 1943-1949: un racconto per immagini dell’archivio Storico Foto Locchi”.

Per restare informati e aggiornati su tutti gli appuntamenti di /contè.sto/ e Fuoricontèsto basta un clic: https://www. contestofestival.it/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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