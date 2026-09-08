Un giardino per monsignor Giovanni Cavini: l'intitolazione a Empoli

Sabato 19 settembre 2026 alle ore 11 il Comune di Empoli intitolerà uno spazio a uno storico Proposto di Empoli, monsignor Giovanni Cavini, che ha ricoperto la carica alla guida della parrocchia della Chiesa Collegiata dal 1972 al 2008, incontrando nel suo cammino di fede tantissime generazioni di empolesi.

Il luogo prescelto è il giardino di via Cavour, davanti l'ingresso della biblioteca comunale 'Renato Fucini', a pochi passi dalla Propositura dove Cavini svolse il suo compito con grande zelo e senso del dovere.

Tra gli interventi della giornata ci saranno quelli del sindaco Alessio Mantellassi, dell'attuale Proposto don Guido Engels, di Lorenzo Ancillotti, presidente dell'associazione Mons. Giovanni Cavini, della consigliera comunale con delega alla Toponomastica Cristina Marconi e dei membri della famiglia Cavini.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

"Il giardino davanti la biblioteca comunale è uno spazio riqualificato da pochi anni e molto frequentato dagli utenti e dagli studenti - afferma il sindaco Alessio Mantellassi -. Con il percorso di toponomastica che da tempo ci vede al lavoro per ricordare figure e momenti chiave della nostra storia, andremo a dare il nome di Monsignor Giovanni Cavini a questo bell'angolo di verde, a pochi passi dalla Chiesa Collegiata e dalla Propositura. Per questioni anagrafiche non ho avuto modo di conoscere di persona monsignor Cavini, ma parlano i ricordi di chi lo ha conosciuto e le iniziative che ha avviato, come il Torneo dell'Oratorio. La città quindi ha voluto omaggiare una figura di spessore che ha accompagnato per 36 anni la vita della nostra comunità".

"Come consigliera comunale con delega alla Toponomastica - afferma Cristina Marconi -, mi fa un immenso piacere presentare la nuova intitolazione a Monsignor Giovanni Cavini, una figura centrale nella vita religiosa, culturale e sociale di Empoli. Con profonda dedizione e visione, promosse il recupero e l’installazione dell’organo proveniente dalla Basilica di San Miniato al Monte, dando così avvio ai celebri Concerti di Sant’Andrea, manifestazione che ha portato nella nostra chiesa artisti di fama e giovani talenti, contribuendo in modo significativo alla vita culturale della città. Ancora per la cultura non possiamo dimenticare il sostegno per il restauro di beni ecclesiastici e il patrimonio locale. Ma non manca anche l'attenzione verso le persone più deboli nel nome della pace, del dialogo e dell'accoglienza".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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