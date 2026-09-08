Giornata Mondiale della Radioterapia 2026: oltre 2500 i pazienti a Firenze, Prato, Pistoia

L’Azienda Usl Toscana centro ieri ha celebrato il World Radiotherapy Awareness Day, la Giornata Mondiale della Radioterapia, per sensibilizzare riguardo l’importanza della Radioterapia stessa nella cura dei pazienti oncologici. La radioterapia, da sola o in associazione a chirurgia e terapie sistemiche, è uno strumento fondamentale nella cura delle malattie oncologiche: più del 50% dei pazienti oncologici ne ha bisogno nel corso della malattia, con benefici sulla qualità di vita di milioni di persone nel mondo.

La Radioterapia è una disciplina che coniuga tecnologia all’avanguardia con esperienza clinica per offrire ad ogni paziente un trattamento strettamente personalizzato, ad alta efficacia e scarsa invasività.

Il Dipartimento Oncologico, diretto dalla Dott.ssa Silvia Scoccianti, comprende tre Strutture operative complesse di Radioterapia: Firenze (Ospedale Santa Maria Annunziata, diretta dalla stessa Dott.ssa Scoccianti), Prato (diretta dalla Dott.ssa Beatrice Detti) e Pistoia (Ospedale San Jacopo, diretta dal Dott. Marco Stefanacci).

Le strutture offrono tecniche radioterapiche avanzate e personalizzate sia per i tumori a maggiore incidenza (mammella, polmone, ginecologici, gastroenterici, prostata, cute), sia per neoplasie più rare (cerebrali, del distretto otoiatrico, pancreas, linfomi). La Struttura operativa complessa di Firenze presso l’ospedale Santa Maria Annunziata è inoltre centro di eccellenza nazionale per la radiochirurgia dei pazienti neuro-oncologici, come attestato dalla certificazione ISRS (International Stereotactic Radiosurgery Society).

Particolare cura è dedicata all'umanizzazione degli ambienti, con arredi e ambientazioni naturalistiche e un progetto di musicoterapia che permette ai pazienti di ascoltare la propria playlist durante i trattamenti.

Ogni anno le tre Strutture trattano complessivamente oltre 2500 pazienti, accompagnandoli in ogni fase del percorso oncologico, dalla diagnosi al follow-up, grazie al lavoro quotidiano di medici radioterapisti, specialisti in fisica medica, tecnici sanitari di radiologia medica, infermieri e OSS.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro

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