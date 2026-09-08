Gran finale per il Pisa Scotto Festival

Il Pisa Scotto Festival si prepara al gran finale della sua sesta edizione con due appuntamenti che, tra teatro, identità cittadina e riflessione sull’informazione contemporanea, accompagneranno il pubblico verso la conclusione della rassegna promossa dall’Amministrazione Comunale.

Giovedì 10 settembre alle 21 il Giardino Scotto ospiterà “San Ranieri dell’Acqua. Dagli eccessi giovanili alla glorificazione”, la commedia musicale con la regia di Marco Di Stefano dedicata alla vita e alla complessa dimensione umana e spirituale di Ranieri Scacceri, Patrono di Pisa. Uno spettacolo che affonda le proprie radici nella storia e nella tradizione cittadina e che, attraverso teatro e musica, ripercorre il cammino di San Ranieri dagli eccessi della giovinezza fino alla conversione e alla glorificazione. Un grande lavoro corale, costruito attraverso testi e musiche originali di Carlo Marianelli, con la revisione dei testi di Antonio Azzarà e Massimiliano Orazini, nel quale un ruolo centrale è affidato alla musica, eseguita interamente dal vivo.

Sul palco si alternerà un nutrito cast composto da Matteo Vanni, Marco Pieve, Andrea Carmignani, Sandro Carmignani, Edmond Parentela, Livia Pieve, Francesca Casorio, Matteo Del Rosso, Roberto Colombi, Marco Magini, Iury Ricci, Carla Collodi, Carmela Castiglia, Maurizio Pieve, Roberta Gerini, Antonio Raimondo, Claudio Carmignani e Benedetta Marianelli. Le parti cantate e soliste saranno affidate a Matteo Vanni, Marco Pieve, Marco Di Stefano e Benedetta Marianelli.

Gli adattamenti musicali sono di Giulio Collavoli e Giacomo Mattolini. Ad accompagnare dal vivo lo spettacolo saranno Giulio Collavoli al pianoforte, Massimiliano Orazini all’organo e alle tastiere, Carlo Masoni alla chitarra elettrica, Antonio Azzarà alla chitarra acustica, Maurizio Baldini al basso elettrico, Samuele Campera al fagotto e Francesco Catania a batteria e percussioni. La produzione è di Sandro Del Rosso, le scenografie sono di Alessandro Bufalini, con il supporto tecnico di BSS Bufalini e la collaborazione della Fondazione Cerratelli per i costumi.

Lo spettacolo ha già registrato il sold out delle prenotazioni. L’ingresso resta tuttavia gratuito: i posti prenotati che non saranno occupati entro le ore 21 saranno riassegnati alle persone presenti in attesa, fino a esaurimento della capienza disponibile. In caso di maltempo, attraverso i canali social ufficiali del Comune di Pisa sarà comunicato l’eventuale rinvio dello spettacolo a data da destinarsi.

Venerdì 11 settembre alle 18 sarà invece una delle figure più autorevoli e riconoscibili del giornalismo italiano, Marcello Foa, a chiudere la sesta edizione del Pisa Scotto Festival con l’incontro “La rivincita del giornalismo. Oltre manipolazioni e fake news”. A intervistarlo sarà il vicesindaco Filippo Bedini.

L’appuntamento, che si svolgerà all’interno del Bastione Sangallo, porterà al centro del dibattito alcune delle questioni decisive per il futuro dell’informazione: l’attendibilità delle notizie, il rapporto tra giornalismo e opinione pubblica, il peso delle manipolazioni e delle fake news, la trasformazione dei media e la necessità di recuperare autorevolezza, metodo e capacità critica in un panorama informativo profondamente cambiato.

Marcello Foa vanta una lunga esperienza nel giornalismo italiano e internazionale. Entrato a il Giornale con Indro Montanelli, è stato caporedattore Esteri e successivamente inviato speciale, seguendo sul campo importanti avvenimenti politici ed elettorali internazionali. Dal 2018 al 2021 è stato presidente della Rai. Una carriera che lo ha portato a osservare da vicino le trasformazioni dell’informazione e dei grandi mezzi di comunicazione e che rende il suo intervento particolarmente significativo per una serata dedicata proprio alle sfide che attendono il giornalismo.

Con la serata dell’11 settembre si chiuderanno gli undici giorni della sesta edizione del Pisa Scotto Festival, che dal 1° settembre ha portato al Giardino Scotto letteratura, teatro, musica, giornalismo, storia e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Tutti gli eventi del Pisa Scotto Festival sono gratuiti. Per l’appuntamento conclusivo dell’11 settembre non è richiesta la prenotazione e l’ingresso sarà consentito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

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