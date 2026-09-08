Grande partecipazione nei tre giorni di 'Pontorme in festa'

Si sono conclusi lunedì 7 settembre, con la cena sociale in piazza Marchetti con 350 persone a tavola, i festeggiamenti di Pontorme in Festa, 17esima edizione. Il primo evento gestito dal nuovo direttivo dell'associazione Borgo Pontormese, con a capo la presidente Tiziana Ballarin, ha fatto registrare un rinnovato entusiasmo per i tre giorni di eventi.

L'avvio è avvenuto sabato 5 settembre con l'anteprima affidata all'assegnazione delle consuete onorificenze all'interno del Giardino dentro le Mura. I premi sono stati consegnati in rappresentanza dell'amministrazione comunale dall'assessora Maria Grazia Pasqualetti.

L'associazione ha voluto conferire due targhe in memoria: la prima in ricordo di Giuseppe Pigna, fondatore e primo presidente del Borgo Pontormese, il quale "credette nell'unione delle persone e delle diverse realtà del paese, promuovendo con passione la valorizzazione della storia e della cultura locali per una comunità più coesa e consapevole delle proprie radici".

La seconda targa invece è stata conferita alla memoria di Narciso Rossi, soprannominato 'sindaco di Pontorme', "volto storico del paese, presenza costante nella vita della comunità e interprete del più autentico spirito di Pontorme".

La terza targa invece è stata consegnata a Anna Fulignati per la sua attività di alimentari, la più antica 'bottega' di Pontorme, da tre generazioni luogo di incontro, memoria e punto di riferimento per la vita della comunità.

Gli altri due riconoscimenti sono stati il Cencio d'Oro all'azienda Santini Rottami Srl, "per aver saputo coniugare, sin dal secondo dopoguerra, impegno, professionalità e spirito d'impresa, promuovendo la cultura del lavoro e la tutela dell'ambiente attraverso il recupero dei metalli".

Il Premio 'Il Pontormo' alla cultura invece è stato conferito a Leonardo Giovanni Terreni, "in riconoscimento di una vita dedicata alla ricerca, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e artistico" e "l'instancabile opera di divulgazione culturale rivolta a tutte le generazioni".

La domenica invece è stata la volta del Volo del Becco, con tanto di sfilata in costume medievale che dalla Chiesa di Pontorme è giunta fino al borgo. Nei costumi tradizionali erano presenti tanti figuranti, la Contrada di Ponte a Cappiano, oltre ai tamburini della Compagnia di Sant'Andrea. I festeggiamenti nel borgo sono proseguiti in serata con la Live Band TeatroZero.

La conclusione è stata affidata ieri con la già citata cena sociale, alla quale ha partecipato per un saluto e un incoraggiamento anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

L'associazione Borgo Pontormese ha deciso, come ogni anno, di destinare parte dei ricavati a delle realtà locali impegnate nel sostegno al territorio. Quest'anno è stata scelta la Vab Limite, che nei mesi scorsi ha subito un furto di importanti attrezzature, essenziali per intervenire negli interventi collegati alle calamità naturali come incendi, alluvioni e altri fenomeni atmosferici.

L'associazione vuole ringraziare tutti i partecipanti, i volontari, il consiglio direttivo e la presidente Ballarin, il sindaco Alessio Mantellassi e l'amministrazione comunale, il presidente Eugenio Giani e la Regione Toscana, gli sponsor, gli enti di volontariato e il numeroso pubblico che ha partecipato all'evento. L'appuntamento è al 2027 con la 18esima edizione di Pontorme in Festa.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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