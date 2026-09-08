Il Consorzio Vino Chianti mette a tavola Cina e Giappone: tour in 15 ristoranti

Che cosa succede quando un calice di Chianti arriva in un ristorante italiano in Cina o Giappone e incontra piatti e ingredienti di tradizioni gastronomiche diverse? È la tavola a dare la risposta. Dal 14 al 20 settembre il Consorzio Vino Chianti sarà protagonista di una settimana di degustazioni e serate a tema in 15 ristoranti di Tokyo e Shenzhen, dove le etichette della denominazione saranno proposte direttamente durante il servizio, in prevalenza in locali di ispirazione italiana e, in particolare a Shenzhen, anche in contesti gastronomici differenti.

L’iniziativa si intitola “Le Serate del Chianti”, fa parte del “Chianti Lovers Asian Tour 2026” e punta sul rapporto tra vino e cucina per raccontare al pubblico asiatico la versatilità del Chianti, portandolo fuori dai tradizionali contesti di degustazione e dentro l’esperienza quotidiana della ristorazione.

“Il vino si capisce davvero quando arriva a tavola, quando incontra un piatto e diventa parte di un’esperienza – dice Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti –. Per questo abbiamo scelto di portare il Chianti direttamente nei ristoranti di Tokyo e Shenzhen, a partire dai numerosi locali di ispirazione italiana che rappresentano un punto di incontro naturale con la nostra cultura enogastronomica. Allo stesso tempo, soprattutto a Shenzhen, avremo l’opportunità di confrontarci con proposte gastronomiche diverse e con nuovi abbinamenti”.

A Tokyo, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Giappone – ICCJ, saranno dieci i ristoranti italiani coinvolti: Clima di Toscana, Giglio, Pepe Rosso, Tanta Roba, Bracali Italian Restaurant, Osteria Totto, La Cometa, Italian Pub Hikage, Il Cardinale Ginza e Tanto Tanto Gotanda. Per tutta la settimana, durante il servizio serale, i clienti potranno degustare e conoscere diverse espressioni del Chianti Docg direttamente al tavolo, in un contesto di ristorazione italiana che rappresenta uno dei principali canali attraverso cui la cultura del vino italiano incontra il pubblico giapponese.

A Shenzhen, invece, la settimana si aprirà il 14 settembre con un press dinner da Notti, dedicato a media di settore e Kol cinesi. La serata, organizzata con Veronafiere/Veronafiere Asia, proporrà un menu di ispirazione toscana in abbinamento ai Chianti Docg e darà il via alle attività che proseguiranno fino al 20 settembre in cinque locali dei distretti di Futian e Nanshan: Notti, Gem Garden, Yoru, Yoriyama e Torisawa. Qui il viaggio del Chianti sarà ancora più ampio: accanto alla cucina italiana, i vini saranno infatti proposti in contesti gastronomici differenti, dalla cucina cinese e giapponese fino a formule di ispirazione francese. Un percorso tra cucine diverse per mostrare come il Chianti possa accompagnare ingredienti, sapori e piatti differenti, mantenendo al tempo stesso il legame con la propria identità e con la tradizione toscana.

“Portare il Chianti nei ristoranti significa anche incontrare pubblici diversi e sperimentare nuovi abbinamenti, partendo però da un terreno che in Asia conosciamo bene: quello della ristorazione italiana e della crescente attenzione verso i nostri vini – aggiunge Busi –. Tokyo e Shenzhen sono piazze importanti per la cultura gastronomica e rappresentano un’opportunità per far conoscere il Chianti attraverso un linguaggio immediato, quello del cibo e della convivialità. Con ‘Le Serate del Chianti’ proseguiamo il percorso di promozione internazionale, rafforzando il dialogo con la ristorazione asiatica e puntando sull’esperienza a tavola per avvicinare nuovi consumatori alla denominazione”

Fonte: Ufficio Stampa

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