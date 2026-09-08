Incidente sul lavoro a Seravezza: braccio sotto una pressa, 18enne ferito

Un 18enne è rimasto ferito a un braccio in un incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio in un'azienda di via Mignano, a Seravezza, in provincia di Lucca.

Secondo le prime informazioni, il giovane è rimasto con un braccio sotto una pressa. Vista la natura dell'infortunio, è stato trasportato all'ospedale di Massa, dove è presente il reparto di chirurgia vascolare.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell'ordine.

Presenti anche gli operatori dell'Ufficio prevenzione sui luoghi di lavoro dell'Asl, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'infortunio e verificare quanto accaduto.