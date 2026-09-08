Inseguito e arrestato a Lucca: in auto ecstasy e Rivotril, in casa MDMA, ketamina e hashish

Ieri mattina i militari della Stazione di Ponte a Moriano hanno arrestato in flagranza un 29enne albanese, residente a Monsummano Terme e già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'intervento è scattato intorno alle 9.30 in via Ludovica a Lucca. I carabinieri hanno notato un'auto parcheggiata in una piazzola di sosta. Dopo il passaggio della pattuglia, il conducente ha improvvisamente avviato la marcia, effettuando un'inversione e allontanandosi a velocità elevata in direzione di Lucca.

La manovra, osservata dai militari attraverso gli specchietti retrovisori, ha insospettito la pattuglia, che si è messa all'inseguimento dell'auto riuscendo a bloccarla poco dopo.

L'atteggiamento nervoso del conducente ha portato i carabinieri ad approfondire il controllo con una perquisizione personale e del veicolo.

Ecstasy e Rivotril trovati in auto

All'interno dell'Alfa Romeo Mito sono state trovate 27 compresse di ecstasy e una compressa di Rivotril.

Le operazioni sono quindi proseguite nell'abitazione di residenza del 29enne. Qui i militari hanno rinvenuto 11 grammi di ketamina, una compressa di MDMA e un frammento di hashish del peso di 0,30 grammi.

Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze.

Al termine delle formalità di legge, il 29enne è stato arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Lucca, in attesa dell'udienza di convalida prevista per questa mattina.