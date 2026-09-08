Investito da un camion nel parcheggio del supermercato in Lunigiana: muore 89enne

Tragico incidente nel parcheggio di un supermercato a Licciana Nardi, in Lunigiana, dove un uomo di 89 anni è morto dopo essere stato investito da un camion. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio nella zona destinata al carico e scarico delle merci.

Secondo le prime informazioni, l'anziano è stato travolto da un camion mentre il mezzo era impegnato in una manovra di retromarcia.

Il conducente del camion e alcuni testimoni hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare l'89enne.

I soccorsi, tuttavia, si sono rivelati inutili. A causa dei gravi traumi riportati nell'investimento, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.

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