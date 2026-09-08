Allarme degrado alla scuola primaria Copernico, Oliveri: "Intervento immediato per ripristinare dignità e sicurezza"

Tribuna danneggiata, muretto di cinta crepato e pieno di ruggine, tombini scoperti, erba alta e un cancello apribile sia dall'interno che dall'esterno: sono le criticità della scuola primaria Niccolò Copernico di Santa Croce sull'Arno segnalate dal consigliere comunale Vincenzo Oliveri, fondatore del gruppo ASMA Next, che in una nota stampa si rivolge all'amministrazione chiedendo un intervento immediato per ripristinare "la dignità e la sicurezza dei nostri spazi educativi".

Oliveri riferisce di aver ricevuto, con l'aperture delle scuole alle porte, "foto allarmanti" che documenterebbero le condizioni dei bagni della palestra e di alcune aree esterne della scuola Copernico. Una situazione che, secondo il consigliere, meriterebbe un intervento in tempi rapidi, soprattutto alla vigilia della ripresa delle attività scolastiche.

"È incredibile constatare che nel 2026 ci troviamo di fronte a condizioni così trascurate", commenta il capogruppo di ASMA Next, sottolineando come il problema non riguardi soltanto un problema di igiene, ma anche una questione di decoro degli spazi e di "rispetto per l'educazione dei nostri studenti".

Tra le principali criticità indicate da Oliveri ci sono innanzitutto le condizioni della tribuna, dove gradoni e colonne presenterebbero screpolature e segni evidenti di degrado, con parti del cemento che, secondo quanto segnalato, si starebbero distaccando.

A destare preoccupazione è anche il muretto di cinta che sostiene la ringhiera: il consigliere segnala la presenza di crepe e tracce di ruggine, elementi che a suo giudizio richiederebbero una verifica da parte degli uffici competenti.

Un'altra questione riguarda i tombini. Nella segnalazione viene indicata la presenza di un tombino scoperto, considerato un potenziale pericolo per gli studenti e per coloro che transitano nell'area.

Non manca poi il tema della manutenzione del verde. L'erba alta presente nelle vicinanze dell'ingresso viene indicata da Oliveri come un ulteriore segnale di scarsa cura degli spazi esterni e contribuisce, secondo il consigliere, a restituire un'immagine poco decorosa dell'istituto proprio in occasione della riapertura delle scuole.

Particolare attenzione viene infine posta sul cancello d'ingresso. Secondo la segnalazione, il cancello sarebbe attualmente privo di un sistema di chiusura efficace e potrebbe essere aperto sia dall'interno sia dall'esterno. Una condizione che, sostiene Oliveri, pone un interrogativo sulla sicurezza dell'accesso alla scuola e sulla necessità di garantire un adeguato controllo degli ingressi.

"Tutti questi elementi contribuiscono a un ambiente poco curato e poco sicuro per i nostri ragazzi - commenta Oliveri -. È inaccettabile che una scuola, che dovrebbe essere un luogo di apprendimento e di formazione, presenti simili problematiche".

Da qui la richiesta all'amministrazione comunale di intervenire: "Non so a chi rivolgermi: all'assessore alla Scuola oppure all'assessore ai Lavori Pubblici, ma è chiaro che non possiamo più aspettare. Chiedo un intervento immediato per ripristinare la dignità e la sicurezza dei nostri spazi educativi. I nostri studenti e la nostra comunità meritano un ambiente sano e ben curato!".