Istituto Fermi, FdI Empoli presenta un'interrogazione: "Chiarezza su fine lavori, adempimenti ReGiS e salvaguardia dei fondi PNRR"

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Il Gruppo consiliare Fratelli d’Italia Empoli ha presentato un’interrogazione a risposta scritta per chiedere al Sindaco informazioni ufficiali sull’intervento di adeguamento sismico dell’Istituto superiore “Enrico Fermi”, con particolare riferimento al lotto 2, finanziato dal PNRR per 4.270.619,10 euro nell’ambito di un’opera dal valore complessivo pubblicamente indicato in 6.885.248 euro.

L’atto è firmato dal capogruppo Cosimo Carriero e dai consiglieri Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano. Al centro dell’interrogazione vi è la verifica del rispetto della scadenza del 31 agosto 2026 indicata dalla nota operativa dell’Unità di missione PNRR del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, nonché del successivo caricamento sulla piattaforma ReGiS entro cinque giorni dall’emissione.

"La comunità scolastica e i cittadini – dichiarano Carriero, Peccianti e Di Stefano – devono sapere se il certificato sia stato emesso nei termini, con quale data e protocollo, se la documentazione probatoria sia stata regolarmente caricata su ReGiS e se il finanziamento PNRR di oltre 4,27 milioni di euro sia integralmente salvaguardato. Le precedenti rassicurazioni sulla proroga del termine non sono sufficienti a documentare l’effettivo completamento degli adempimenti".

FdI chiede inoltre di conoscere lo stato fisico e finanziario dell’intero intervento, distinguendo il lotto PNRR dagli altri lotti funzionali: opere concluse e ancora da eseguire, collaudi e verifiche tecniche mancanti, ultimo stato di avanzamento e cronoprogramma aggiornato. L’interrogazione domanda anche se permangano limitazioni alla piena disponibilità degli spazi scolastici e quali conseguenze possano derivarne per l’avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2026/2027.

La competenza sull’edilizia degli istituti superiori e l’attuazione dell’intervento spettano alla Città Metropolitana di Firenze. Il Gruppo consiliare precisa, tuttavia, che il Comune conserva un diretto interesse istituzionale: la scuola si trova a Empoli, accoglie studenti e personale del territorio e l’eventuale prosecuzione del cantiere può incidere sulla fruibilità degli spazi, sulla mobilità e sui servizi locali.

"Non intendiamo sovrapporre le competenze dei due enti – aggiungono i consiglieri – ma chiediamo al Sindaco, anche alla luce del suo ruolo di Vicesindaco metropolitano, di acquisire e rendere pubblico un quadro completo. Occorre tutelare la comunità scolastica e garantire trasparenza sull’avanzamento delle opere e sulla permanenza delle risorse".

Tra le richieste finali figurano la trasmissione al Comune, per quanto ostensibile, del certificato di ultimazione, dell’ultimo stato di avanzamento, del cronoprogramma aggiornato e degli atti che attestano la conservazione del finanziamento, con l’indicazione di eventuali rimodulazioni, definanziamenti o quote poste a carico del bilancio metropolitano.

Fonte: Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia Empoli - Ufficio Stampa

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