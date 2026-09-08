Maggio Musicale Fiorentino in scena a Certaldo con "Verdi Game"

La musica e il teatro del Maggio Musicale Fiorentino arrivano a Certaldo con un appuntamento dedicato a uno dei più grandi protagonisti della storia della musica italiana: Giuseppe Verdi.

Domenica 13 settembre alle ore 21.00, nella suggestiva cornice di Palazzo Pretorio, a Certaldo Alto, andrà in scena "VERDI GAME – Tutto nel mondo è burla!", uno spettacolo partecipato che intreccia prosa, opera lirica e musica dal vivo per raccontare la vita, le opere e la straordinaria personalità del compositore.

Un vero e proprio "gioco" teatrale e musicale nel quale il pubblico viene accompagnato alla scoperta di Verdi non soltanto come grande musicista, ma anche come uomo di cultura e personaggio pubblico, attraverso gli episodi più significativi della sua vita, le sue opere e le storie che hanno contribuito a costruirne il mito. Il racconto prende forma attraverso attori, cantanti e musica dal vivo, in un intreccio tra narrazione e rappresentazione che rende lo spettacolo accessibile e coinvolgente, trasformando il pubblico in parte integrante dell’esperienza. Accanto all’imponente figura di Verdi trova spazio uno dei personaggi più celebri e divertenti del suo teatro: Falstaff, protagonista dell’ultima opera composta dal Maestro di Busseto. Dopo una vita artistica segnata soprattutto dal dramma e dalle grandi opere tragiche, Verdi scelse infatti di congedarsi dal mondo con un’opera buffa, affidandosi all’ironia e alla comicità del personaggio shakespeariano.

Le avventure di Falstaff e delle comari di Windsor accompagnano così il pubblico verso un finale giocoso e sorprendente, nel segno della celebre frase che conclude l’opera: "Tutto nel mondo è burla!". La presenza del Maggio Musicale Fiorentino rappresenta un'importante occasione di incontro tra il patrimonio culturale di una delle più prestigiose istituzioni musicali italiane e la storia e la bellezza di Certaldo Alto, offrendo al pubblico un appuntamento di qualità nella straordinaria cornice di Palazzo Pretorio.

La serata è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Fonte: Comune di Certaldo

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