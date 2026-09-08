Maltratta la compagna in albergo a Viareggio: arrestato 40enne

Cronaca
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Urla dalla stanza, il personale dell'hotel chiama il 112. L'uomo aveva danneggiato alcune suppellettili e scaricato il liquido di un estintore sotto la porta del bagno dove si era rifugiata la donna

Un 40enne di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri a Viareggio per maltrattamenti nei confronti della compagna di 34 anni. La coppia si trovava in un albergo per trascorrere alcuni giorni di vacanza quando, dalla loro stanza, sono state udite delle urla che hanno spinto il personale della struttura ad allertare il 112.

La donna si rifugia in bagno

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Lido di Camaiore, che hanno bloccato l'uomo. Prima dell'arrivo dei militari, il 40enne aveva danneggiato alcune suppellettili della camera e aveva scaricato il liquido contenuto in un estintore sotto la porta del bagno.

La compagna si era infatti rifugiata nel bagno per sfuggire alla sua ira. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Arrestato in flagranza, denunciato per i danni

L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti e denunciato anche per i danni provocati all'interno della stanza d'albergo.

La donna, originaria del Nord Italia, è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Versilia per gli accertamenti. Per il caso è stato attivato il Codice Rosa, il percorso dedicato alle persone vittime di violenza.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, la 34enne in passato aveva già subito violenze da parte dell'uomo, senza però denunciarlo.

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