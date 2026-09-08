Marina di Grosseto, grosso pino cade sulla strada: via del Giglio chiusa

L'albero ha abbattuto due recinzioni metalliche. Non non si registrano persone coinvolte né feriti
Intervento dei Vigili del fuoco nella frazione di Marina di Grosseto, in via del Giglio, dove un grosso pino di alto fusto si è improvvisamente abbattuto sulla strada, ostruendo completamente la carreggiata. Nella caduta, l'albero ha danneggiato e abbattuto due recinzioni metalliche.
Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco di Grosseto, sono presenti anche gli agenti della Polizia municipale, che stanno regolando la viabilità. La strada è attualmente interrotta per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.
Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte né feriti.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Grosseto
<< Indietro