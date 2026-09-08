Marina di Grosseto, grosso pino cade sulla strada: via del Giglio chiusa

Intervento dei Vigili del fuoco nella frazione di Marina di Grosseto, in via del Giglio, dove un grosso pino di alto fusto si è improvvisamente abbattuto sulla strada, ostruendo completamente la carreggiata. Nella caduta, l'albero ha danneggiato e abbattuto due recinzioni metalliche.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco di Grosseto, sono presenti anche gli agenti della Polizia municipale, che stanno regolando la viabilità. La strada è attualmente interrotta per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.

Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte né feriti.

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