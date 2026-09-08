'Noi Più' di Plures fra le eccellenze internazionali: Menzione speciale agli 'European Loyalty Awards'

Il programma fedeltà Noi Più, promosso da Plures, ottiene una menzione speciale agli ‘European Loyalty Awards’ nella categoria ‘2026 European Loyalty Program of the Year’ per l'incentivazione del coinvolgimento di cittadini e consumatori nella tutela ambientale.

Gli ‘European Loyalty Awards’ sono un importante riconoscimento europeo che celebra le migliori strategie di marketing, i programmi di fidelizzazione (loyalty program) e le persone o le agenzie dietro le iniziative di customer loyalty più efficaci in Europa.

L’iniziativa è promossa dalla European Loyalty Association, organizzazione nata dalla sinergia strategica tra gli International Loyalty Awards e gli European Bonus Awards. Plures Noi Più è tra i programmi più recenti introdotti sul mercato e la giuria internazionale ha espresso un profondo entusiasmo per le potenzialità della piattaforma, inserendola fra quelle meritevoli di una menzione speciale nella graduatoria finale. I giudici, chiamati a valutare centinaia di progetti da tutto il continente, hanno espresso queste motivazioni per la menzione speciale: “Il programma fedeltà Noi Più di Plures crea un solido quadro di riferimento sul quale altre regioni in tutto il mondo possono incentivare il coinvolgimento dei cittadini e dei consumatori per migliorare la tutela dell'ambiente”, evidenziando la capacità del programma di “incidere direttamente sulla sostenibilità globale” e auspicando che Noi Più possa diventare “un punto di riferimento per l'intero settore della gestione e del trattamento dei rifiuti”.

Il principio cardine di Noi Più risiede nella volontà di trasformare la responsabilità civica in un valore riconosciuto e misurabile. Attraverso la piattaforma di Plures, ogni comportamento eco-consapevole dell'utente si traduce nell'erogazione di benefici tangibili. Il programma prevede l’attribuzione di punti a comportamenti concreti che migliorano il servizio e le performance ambientali nel settore rifiuti: dall’utilizzo dei canali digitali all’attivazione della bolletta elettronica o dell’addebito diretto, dallapartecipazione ai sondaggi alla prenotazione online dei servizi su appuntamento, come il ritiro di ingombranti, piccoli RAEE e tessili. I punti, assegnati al completamento delle operazioni, consentono di accedere a diversi livelli di fedeltà – Bronzo, Argento e Oro – e di essere convertiti in voucher spendibili su piattaforme e-commerce globali e presso i rivenditori al dettaglio locali, generando un vantaggio diretto per gli utenti e sostenendo così anche il tessuto commerciale del territorio. Inoltre, un innovativo meccanismo di riconoscimento retroattivo garantisce la valorizzazione delle condotte virtuose antecedenti alla data di formale iscrizione dell'utente.

Sviluppato sulla convinzione che la responsabilità ambientale debba generare un valore reale e personale per l'individuo, Noi Più, nei 65 comuni serviti da Plures, ha ottenuto il gradimento di 14.000 iscritti nei pochi mesi trascorsi dal lancio del programma, erogando quasi 300 voucher agli utenti più virtuosi. Fra i servizi più apprezzati e più utilizzati per accumulare punti risultano in testa le prenotazioni di ritiri OnDemand, in particolare di sfalci e potature e rifiuti ingombranti. A seguire il ritiro dei kit per la raccolta differenziata tramite il circuito dei tabaccai convenzionati.

Plures, visti i buoni risultati ottenuti, sta lavorando per estendere il programma fedeltà ad altri ambiti operativi della multiutility, a partire dal settore energia, e per integrarlo con ulteriori partnership lungo la filiera dei servizi e dei consumi. L’obiettivo è costruire nel tempo un ecosistema di coinvolgimento sempre più ampio, in cui la partecipazione attiva degli utenti contribuisca in modo diretto alla sostenibilità e all’efficienza dei servizi, rafforzando una community sempre più ampia di cittadini protagonisti della transizione.

“Noi Più nasce da un'idea semplice: chi si comporta bene con l'ambiente deve vederlo riconosciuto in modo concreto e misurabile. La menzione della giuria europea ci dice che questa strada, ancora poco battuta nei servizi ambientali, ha un valore che va oltre il nostro territorio”, commenta Alberto Irace, amministratore delegato di Plures. ‘Il merito è delle 14.000 persone che in pochi mesi hanno scelto la bolletta elettronica, prenotato online un ritiro, risposto a un sondaggio: sono loro il programma. Il prossimo passo è collegare in un'unica piattaforma i comportamenti virtuosi sui rifiuti e quelli sull'energia, perché per un cliente Plures sono la stessa cosa. L'obiettivo è accelerare il percorso verso l'economia circolare, e farlo con strumenti che entrano nel servizio quotidiano, non con un'iniziativa di marketing”.

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

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