Montedomini comunica la conclusione del rapporto di lavoro con il direttore Pellicanò

"Domani 9 settembre sarà l’ultimo giorno di lavoro del direttore generale Pellicanò. A lui rivolgiamo il nostro ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione in questi anni, segnati anche da momenti difficilissimi con l’emergenza Covid. Le attività di Montedomini continueranno regolarmente, sotto la guida del direttore facente funzione Marco Uccello".

Ad annunciarlo è Asp Firenze Montedomini, comunicando la conclusione del rapporto di lavoro con l’attuale direttore generale Emanuele Pellicanò.

"A guidare la direzione generale sarà ad interim il dottor Marco Uccello, assicurando la continuità gestionale e amministrativa dell’Azienda. Parallelamente va avanti la procedura per la nomina del nuovo direttore generale: il termine per la presentazione delle domande è fissato al 21 settembre – spiegano da Montedomini – e il nostro auspicio è di poter completare tutto il percorso, nomina compresa, entro la fine di ottobre".

"Nel frattempo Montedomini continua a lavorare a pieno ritmo: gli uffici sono impegnati nel garantire i servizi alla persona e nelle attività amministrative e istituzionali già programmate. Riguardo al tema degli affitti brevi – concludono dall’azienda – confermiamo la massima disponibilità a fornire informazioni, dati e documentazione utili a chiarire le questioni al centro dell’attenzione pubblica, nel rispetto delle procedure, dei ruoli e delle competenze dell’Ente. Trasparenza e continuità restano le nostre priorità, insieme alla volontà di proseguire il percorso di rafforzamento dell’azienda e di arrivare alla nomina del nuovo direttore generale nei tempi previsti".

Fonte: ASP Montedomini