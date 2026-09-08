Montelupo Sport Days 2026: tre giorni all'insegna dello sport per celebrare le proprie eccellenze

A Montelupo, lo sport non è solo sport.

È passione, dedizione, impegno, valori, comunità e senso di appartenenza.

È questo il filo conduttore dei Montelupo Sport Days 2026, tre giornate nelle quali lo sport diventa protagonista attraverso momenti di formazione, confronto, attività e riconoscimenti.

Sono 24 le associazioni del territorio che hanno dato la loro adesione alla seconda edizione della Festa dello Sport che si terrà domenica 13 settembre dalle 15:00 alle 19:30.

Le attività si concentreranno tra Piazza dell’Unione Europea, Piazza Lina Paci e Viale Cento Fiori, trasformando questi spazi in un luogo di incontro tra cittadini, famiglie, giovani e associazioni sportive. Sarà possibile conoscere le numerose realtà che animano lo sport montelupino, incontrare istruttori e operatori e avvicinarsi a discipline diverse attraverso attività di prova e dimostrazioni. Chi verrà alla Festa dello Sport avrà modo di sperimentare le diverse attività, così da avere una panoramica su tutti gli sport che possono essere praticati a Montelupo e nei comuni limitrofi.

Fra le attività presentate anche il percorso dell’attività fisica adattata da parte della Asl; saranno presenti fisioterapiste che svolgeranno la valutazione funzionale per gli interessati ad iniziate l'attività e forniranno informazioni in merito a come attivare il percorso.

La Festa dello Sport sarà inoltre l’occasione per presentare il Passaporto del Piccolo Sportivo, pensato per avvicinare i più giovani alle diverse discipline e accompagnarli alla scoperta delle associazioni presenti.

Nel corso del pomeriggio, sulla pedana centrale, si alterneranno talk ed esibizioni, con momenti dedicati alla salute, alla danza, alla ginnastica, al pugilato e alle diverse forme di attività sportiva. Sarà presente anche un’area verde dedicata alle lezioni gratuite di Total Body e Pilates.

Il giorno successivo, lunedì 14 settembre alle ore 21.00 si terrà la quarta edizione del Premio dello Sport Carlo Castellani.

Questa edizione segna un cambiamento di location per il Premio, che sarà presso lo spazio culturale Risorti. Un’arena all’aperto, in pieno centro storico particolarmente adatta a ospitare il pubblico numeroso che segue l’evento. Un appuntamento nato per celebrare lo sport in tutte le sue forme e per riconoscere il valore di chi, durante l’anno, si è distinto per risultati, impegno, passione e dedizione.

Saranno oltre 30 i premiati, tra premi, menzioni speciali e pergamene, con una rappresentanza ampia e variegata dello sport locale e non solo.

Le discipline coinvolte saranno numerose: pallavolo, calcio, rugby, ginnastica artistica e ritmica, danza, pugilato, atletica, ciclismo, sport equestri, canottaggio e sport da combattimento. Un quadro che restituisce la varietà del movimento sportivo e la pluralità delle realtà che operano sul territorio.

Il Premio sarà articolato in tre principali riconoscimenti.

Il Premio Carlo Castellani - dedicato all’Atleta dell’anno e alla Squadra dell’anno, nelle categorie femminile e maschile, valorizzando i risultati sportivi ottenuti nel corso della stagione.

- dedicato all’Atleta dell’anno e alla Squadra dell’anno, nelle categorie femminile e maschile, valorizzando i risultati sportivi ottenuti nel corso della stagione. Il Premio Sergio Bitossi, detto “Capino” - assegnato a tecnici, dirigenti o cittadini che si siano distinti per passione e continuità nella promozione dell’attività sportiva a Montelupo.

- assegnato a tecnici, dirigenti o cittadini che si siano distinti per passione e continuità nella promozione dell’attività sportiva a Montelupo. Il Premio Fulvio Cacialli, detto “Il Menta” – un riconoscimento a persone, associazioni, imprese o enti che abbiano favorito la pratica sportiva con una particolare attenzione a inclusione, disabilità, educazione e fair play.

«Il Premio dello Sport Carlo Castellani è cresciuto negli anni insieme al movimento sportivo del nostro territorio – sottolinea Francesco Desii, vicesindaco e assessore allo Sport–. Lo dimostrano il numero delle candidature che quest’anno hanno superato le 50 dello scorso anno toccando quota 80, e la varietà delle discipline e delle storie che avremo l’opportunità di raccontare. Ma soprattutto lo dimostra la Festa dello Sport, che porta le associazioni direttamente nelle piazze e permette a bambini, ragazzi e famiglie di incontrarle, conoscerle e provare le loro attività. Sono due momenti diversi ma complementari: da una parte diamo spazio alla pratica e alla partecipazione, dall’altra riconosciamo chi si è distinto durante l’anno. Al centro, in entrambi i casi, ci sono le persone che ogni giorno fanno vivere lo sport a Montelupo.»

Durante la serata, oltre alla consegna dei riconoscimenti, ci sarà anche un momento dedicato alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’emergenza sanitaria, con la partecipazione di rappresentanti del 118 di Empoli.

A completare la serata sarà un momento dedicato alla memoria di Carlo Castellani, figura alla quale è intitolato il Premio, e al significato dello sport come patrimonio della comunità.

Nell’ambito della tre giorni dedicata allo sport sono previsti anche due appuntamenti formativi/informativi.

Il primo si terrà la mattina di sabato 12 settembre alle ore 9.00 presso il MMAB.

Si tratta del secondo incontro del percorso “Il Corpo e le sue forme – sport, alimentazione e benessere”, inserito nella rassegna Declinazioni Femminili.

L’iniziativa è rivolta in particolare ad allenatori, dirigenti e associazioni sportive e propone un momento di approfondimento sul rapporto tra attività sportiva, alimentazione e salute. Durante la mattinata si parlerà, tra gli altri temi, di riconoscimento dei segnali dei disturbi del comportamento alimentare, fattori di rischio e prevenzione, ruolo educativo dello sport, alimentazione dello sportivo e falsi miti.

«Parlare di sport significa parlare anche di salute e di benessere, ma è importante farlo con un approccio consapevole e mettendo al centro la persona – sottolinea Stefania Fontanelli, assessora al Diritto alla salute–. Per questo abbiamo voluto inserire all’interno dei Montelupo Sport Days un momento di confronto rivolto proprio a chi vive quotidianamente il mondo sportivo, dagli allenatori ai dirigenti.»

La mattina di domenica 13 settembre è, invece, in programma un corso di formazione dedicato all’utilizzo del DAE – defibrillatore automatico esterno, uno strumento fondamentale nella gestione delle emergenze e nella possibilità di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.

«La formazione sull’utilizzo del DAE è un tassello importante di un percorso che punta a rendere il nostro territorio sempre più preparato e sicuro – spiega Simone Peruzzi, assessore alla Protezione civile e all’Associazionismo–. Avere dispositivi disponibili sul territorio è importante, ma altrettanto importante è sapere come utilizzarli e sentirsi nelle condizioni di poter intervenire.»

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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