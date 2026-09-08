33ª Festa della Birra: un successo nel segno del gemellaggio con Neustadt an der Aisch

Si è conclusa nel weekend la 33ª edizione della Festa della Birra di Montespertoli, che il 4 e 5 settembre ha animato il Parco Urbano in collaborazione con il comune tedesco gemellato di Neustadt an der Aisch.

Nella mattinata di domenica, il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, insieme al Vicesindaco Pierini e alle assessore Di Lorenzo e Giotti, ha accompagnato la delegazione tedesca in un percorso tra alcuni dei progetti realizzati negli ultimi anni sul territorio comunale: il nuovo Polo della Salute, il Biodigestore di Casa Sartori e il nuovo Polo Scolastico 0-11 di Montagnana.

"È stata davvero un'occasione preziosa per conoscerci meglio e scambiarci idee ed esperienze - ha dichiarato Mugnaini -. Un gemellaggio è un legame a 360 gradi tra due comunità, e momenti come questo ne sono la testimonianza più concreta. Spero che da questa iniziativa nascano nuove progettualità comuni anche legate a finanziamenti europei che le nostre comunità protrebbero intercettare".

Il gemellaggio tra Montespertoli e Neustadt an der Aisch, cittadina della franconia, risale al 1992 ed è oggi portato avanti dall’Associazione Gemellaggi di Montespertoli. La Festa della Birra ne è da sempre l'evento simbolo, capace di unire le due comunità attorno a birre tedesche tradizionali e specialità come würstel e brezeln. Negli ultimi anni il legame si è ulteriormente rafforzato. Nel 2025 è ripreso lo scambio studentesco, con un primo gruppo di ragazzi di Neustadt ospitato dalle famiglie di Montespertoli. Dal 23 al 28 marzo 2026 è stato poi la volta del vero e proprio scambio di ritorno, con trenta ragazzi della Scuola Secondaria "Renato Fucini" ospitati dalle famiglie della Mittelschule am Turm di Neustadt. Il prossimo appuntamento è già in programma per l'anno scolastico 2026-2027.

La visita di domenica ai progetti realizzati sul territorio — mai avvenuta prima in questa forma — rappresenta quindi un ulteriore passo in un rapporto che va ben oltre la festa di piazza.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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