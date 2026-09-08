Movimento Shalom, rinnovate le cariche sociali. Inaugurata l'opera di Marco Puccinelli

"Si è tenuta con un’ampia ed entusiasta partecipazione — sia in presenza nei locali di piazza Buonaparte a San Miniato, sia online con la presenza a distanza di moltissimi soci — l’Assemblea del Movimento Shalom. L’incontro ha permesso di delineare i progetti, le attività e le iniziative per il nuovo anno sociale e di confermare la governance per i prossimi tre anni" spiega in una nota il Movimento Shalom.

Le nuove cariche sociali

L’Assemblea ha confermato la fiducia al Presidente uscente e ha introdotto diversi volti nuovi nel gruppo dirigente:

Presidente: Vieri Martini (confermato)

Vicepresidenti:

Valerio De Cataldis (Taranto)

Davide Bertuccelli (Porcari)

Linda Giovannini (Firenzuola)

Youssef Saidi (San Miniato)

Rossella Onesti (Galleno)

Confermate inoltre le nomine per il Consiglio per gli Affari Economici, presieduto da Gabriella Messerini (San Miniato), don Donato Agostinelli assistente spirituale e per il collegio dei Sindaci Revisori, composto da Carla Borgiori (Fucecchio), Alessandro Nacci (San Miniato) e Alessandro Valiani (Santa Croce sull’Arno).

Inaugurata l'opera del maestro Marco Puccinelli

In occasione dell’Assemblea è stata inoltre inaugurata la nuova opera del maestro Marco Puccinelli, intitolata "Non tutti riescono a volare", collocata all’ingresso del piano dedicato all’Atelier Shalom nel palazzo di piazza Buonaparte. L’opera, di forte impatto emotivo, racconta la strage dei bambini vittime delle guerre: tre pannelli raccolgono volti e immagini vere, che attraversano la storia dal 1939 al 2026. Tra le foto ci sono gli anni e alcune frasi, "la storia si ripete", "dedicato ai potenti della guerra".

Il messaggio di Don Andrea Cristiani: "Un Movimento eversivo"

Nel corso del suo intervento, il fondatore don Andrea Cristiani ha sottolineato con forza la missione del movimento in questo particolare momento storico:

"La nostra associazione sta diventando "eversiva". In un'epoca in cui sembrano prevalere idee come la remigrazione — che significa deportazione —, il riaffiorare del razzismo e una corsa al riarmo che non potrà portare che alla guerra, noi saremo un movimento totalmente controcorrente. Da noi si parla di accoglienza, dialogo, uguaglianza e solidarietà: tutti temi che oggi sono diventati, appunto, eversivi".

L'associazione, concludono da Shalom, "si avvia così a un nuovo triennio di impegno culturale e sociale, rinnovando i propri valori guida. Buon lavoro a tutti gli eletti e a tutti i soci per il nuovo anno sociale!".

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