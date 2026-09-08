Natura, arte, storia: in 700 nel Chianti per le 'Meraville'

Alla passeggiata collettiva che invita a scoprire le “Meraville” del Chianti camminando, anche con le temperature settembrine che continuano a tenere alta la colonnina di mercurio, è difficile rinunciare. E’ stato un fiume di settecento persone, giovani, adulti, famiglie, anziani, veterani della camminata e ‘meravillosi’ alla prima esperienza, a prendere parte all’evento trekking, ludico-sportivo, che domenica scorsa si è snodato tra vigne, sentieri, strade bianche ed alcune delle dimore storiche più pregiate del territorio sancascianese, regalando ancora una volta, per l’ottava edizione, grandi emozioni.

L’iniziativa, curata dai volontari Tiberio Maestrini e Niccolò Bartalini, ha offerto la possibilità di ammirare lo straordinario paesaggio collinare che caratterizza il Chianti, inondato di profumi in questa particolare stagione che apre le porte della vendemmia, e lasciarsi incantare dal pregio delle dimore storiche e delle ville rinascimentali, residenze private, che hanno aperto in via straordinaria al pubblico. La passeggiata nella storia ha permesso di visitare, quali tappe del percorso, Tenuta Poggio Torselli, Villa Casavecchia e Villa del Cigliano, di cui gli escursionisti hanno potuto apprezzare gli spazi interni, accompagnati persino dalle melodie di un pianoforte, e i giardini monumentali.

La camminata, lunga 10 Km, è stata organizzata dal gruppo di volontari e volontarie nell’ambito della ventesima edizione della rassegna di musica e solidarietà “Festa del Volontariato Sancascianese”, in programma fino al 13 settembre al Parco del Poggione.

“Siamo felici di essere riusciti ad offrire emozioni forti, sentimenti di stupore, pace e armonia – dichiarano gli organizzatori - ai tantissimi appassionati di cammini, provenienti da tutta Italia che hanno preso parte all’iniziativa. Una formula che piace per la quale ringraziamo tutti coloro che l’hanno resa possibile, in primis i proprietari delle ville che ci hanno permesso di realizzare questa straordinaria opportunità. Un’occasione per stare insieme, divertirsi, mettere in moto i muscoli e sostenere gli obiettivi di amicizia, sport e solidarietà che mettiamo in campo con la Festa del Volontariato sancascianese”. Un ringraziamento speciale è rivolto allo storico alimentari La bottega di Spedaletto che ha offerto una produzione tipica locale, la schiacciata ripiena, a tutti i partecipanti, e ai volontari della Racchetta e della Protezione civile.

Tra i partecipanti più affezionati il sindaco Roberto Ciappi. “E’ stata un’edizione particolarmente centrata per la coralità degli iscritti – ha commentato il sindaco – mi ha fatto piacere vedere tante persone unite dal desiderio di condividere le sensazioni di benessere a contatto con la natura e vivere le relazioni con il sorriso, insieme agli amici, ai familiari, tante persone che ogni anno tornano e altre che hanno preso parte alla passeggiata per la prima volta, camminatori e camminatrici di ogni età, genitori con zaini e marsupi portabebè sulle spalle, gruppi di giovani e adolescenti e anziani con i loro migliori amici pelosi. Una grande manifestazione, realizzata grazie ai volontari e alle volontarie, che unisce promozione del territorio, cultura della socialità e conoscenza di un’area verde ricca di storia, bellezze ambientali e culturali, tra le più incantevoli della Toscana, che non smette mai di stupirci”.

Intanto la Festa dal cuore d’oro, coordinata da Ilaria Manzati e Emanuele D’Avino, prosegue al Parco del Poggione, nel quartier generale del volontariato che fino a domenica 13 e darà il meglio di sé con le ventiquattro associazioni che ne fanno parte. Questa sera, martedì 8 settembre, imperdibile l’appuntamento con lo sport e l’omaggio che la comunità di San Casciano dedica al compleanno secolare della Fiorentina. La serata, in programma alle ore 21.30, dal titolo “Cuore Viola. Da 100 anni solo per la maglia” vede protagonisti Rocìo Rodriguez e Niccolò Misul insieme ad alcuni dei protagonisti della storia passata e presente della squadra gigliata come gli ex calciatori Francesco Flachi e Alberto Malusci. Ingresso libero.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa