Ospedale della Valdinievole, nuovo Ambulatorio pre-chirurgico per accompagnare la donna prima e dopo un intervento

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Sarà attivo dal 21 settembre 2026, all’ospedale SS. Cosma e Damiano, il nuovo Ambulatorio pre-chirurgico per offrire una presa in carico clinica completa

Sarà attivo dal 21 settembre 2026, all’ospedale SS. Cosma e Damiano, il nuovo Ambulatorio pre-chirurgico per offrire una presa in carico clinica completa, tempestiva e personalizzata a tutte le donne che devono affrontare un intervento ginecologico o necessitano di una valutazione specialistica preoperatoria. Il servizio rientra nel percorso di rilancio e potenziamento della struttura di Ginecologia sotto la guida del prof. Pasquale Florio, direttore dell'Area di Ginecologia e Ostetricia dell’Asl Toscana centro, afferente al Dipartimento Materno-Infantile guidato dal dottor Alberto Mattei.

Dopo l’avvio dell’attività chirurgica mininvasiva ad alta complessità per il trattamento del prolasso dell’utero e della vescica, la struttura compie ora un ulteriore passo avanti sul piano organizzativo e assistenziale con l’Ambulatorio dedicato alla salute femminile gestito dal dottor Sandro Ingrassia e dalla dott.ssa Giulia Giacomelli. L’Ambulatorio garantirà, inoltre, un percorso strutturato e continuo per i controlli post-operatori (follow-up).

“La riorganizzazione della nostra unità operativa - spiega la dott.ssa Giuditta Niccolai, direttrice sanitaria di Presidio- non riguarda solo l'eccellenza della sala operatoria, ma abbraccia l'intero percorso di cura della paziente. L’Ambulatorio risponde alla precisa volontà di accompagnare le donne prima e dopo l’intervento con percorsi di accesso chiari, veloci e integrati, valorizzando la sinergia tra équipe chirurgica, personale di reparto e servizi di accoglienza del presidio”.

Come prenotare per accedere al servizio:

Per facilitare al massimo l’accesso all’Ambulatorio pre-chirurgico e ottimizzare i percorsi di valutazione e follow-up, la Direzione del Presidio e la reception dell'ospedale della Valdinievole hanno attivato diverse modalità di prenotazione, semplici e dirette. Occorre la richiesta di “visita ginecologica” da parte del proprio medico di famiglia e si potrà prenotare telefonicamente, contattando il numero 0572 460213. Il personale della reception provvederà alla registrazione immediata dell’appuntamento qualora siano già disponibili tutti i dati sanitari e anagrafici necessari. In alternativa, l'utente potrà trasmettere la documentazione tramite posta elettronica e sarà successivamente ricontattata con la conferma di data e ora.

La prenotazione potrà essere effettuata anche via email, scrivendo all’indirizzo dedicato: reception.sscd@uslcentro.toscana.it e inviando la richiesta e la documentazione. Gli operatori registreranno l’appuntamento sull’agenda e ricontatteranno la paziente fornendo tempestivamente i dettagli della visita.

Infine, si potrà prenotare anche di persona, recandosi allo sportello della reception dell’ospedale nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00 e il sabato dalle 7.00 alle 13.00. Acquisite le informazioni necessarie, l'appuntamento verrà immediatamente fissato.

Viene inoltre garantito, senza necessità di ulteriori prenotazioni, il percorso di follow-up post-chirurgico. Per le pazienti dimesse a seguito di un intervento chirurgico alle quali sia stato prescritto un controllo, il passaggio è automatico: il personale sanitario di reparto indirizzerà la paziente direttamente alla reception prima del rientro a casa, dove verrà rilasciato immediatamente l'appuntamento con giorno e orario della visita di controllo.

“La salute femminile a 360 gradi è al centro della nostra riorganizzazione – sottolinea il prof. Florio – è fondamentale, nella presa in cura delle pazienti, offrire percorsi facilitati, mettendo al centro sicurezza, efficienza e prossimità delle cure. L’obiettivo è continuare a consolidare la chirurgia ginecologica dell’ospedale SS. Cosma e Damiano come punto di riferimento principale per tutto il territorio della Valdinievole”

Fonte: Ausl Toscana Centro

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