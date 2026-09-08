Ossicombustore Peccioli, Ghimenti: "Avs è leale, ma la coerenza è un valore"

Alleanza Verdi e Sinistra conferma la propria presenza leale nella maggioranza regionale, ma ribadisce la volontà di mantenere una posizione autonoma sui temi considerati prioritari. È quanto spiegato dal consigliere regionale di Avs Massimiliano Ghimenti, a margine dei lavori del Consiglio regionale della Toscana, commentando il voto contrario espresso in Giunta dall'assessore Alberto Lenzi sull'impianto di ossicombustore previsto a Peccioli, nel Pisano.

"Alleanza Verde e Sinistra è una forza leale, è una forza che si impegna e lavora sia in Consiglio regionale che in Giunta regionale per migliorare ancora la nostra Toscana, ma è anche una forza che ha e fa della coerenza un vero e proprio valore", ha dichiarato Ghimenti.

Il consigliere ha spiegato che Avs ha cercato di incidere sulle decisioni della maggioranza, ma che, quando non è stato possibile raggiungere una sintesi ritenuta soddisfacente, il partito ha scelto di esprimere un voto contrario.

"Ci sono dei temi sui quali abbiamo cercato di condizionare ancora di più alcuni cambiamenti, non ci siamo riusciti e ci siamo espressi in maniera contraria, appunto perché la coerenza è un valore. L'ultimo voto espresso dall'assessore Lenzi è un voto che rappresenta la posizione di Avs", ha affermato.

L'impianto di ossicombustore a Peccioli

Il riferimento è al progetto dell'impianto di ossicombustore di Peccioli, sul quale Avs mantiene una posizione contraria. Ghimenti ha sottolineato che, proprio per coerenza con la posizione espressa sul territorio, l'assessore Lenzi non avrebbe potuto sostenere il progetto in Giunta.

"Non si può essere contro quell'impianto sul territorio e poi esprimersi favorevolmente in giunta. Era doveroso farlo, siamo, ripeto, leali e collaborativi in maggioranza, ma non possiamo rinunciare alle battaglie più importanti", ha detto il consigliere.

Secondo Ghimenti, il dissenso su singoli provvedimenti non mette in discussione la collaborazione complessiva con la maggioranza regionale. "Tante cose ci uniscono, quelle che ci dividono, laddove non si riesce a fare sintesi, Avs si esprime con la propria posizione".

Il piano faunistico venatorio

La stessa impostazione, ha spiegato Ghimenti, riguarda anche il piano faunistico venatorio regionale, rispetto al quale Avs ritiene che non sia stato raggiunto un compromesso sufficiente.

"La posizione di Avs è assolutamente ferma e su questo, così come sul piano faunistico venatorio, non ha ritenuto che si fosse arrivati ad un compromesso accettabile rispetto alle proprie posizioni, ai propri valori e soprattutto al proprio impegno che deve essere uguale in queste aule e sul territorio".

Ghimenti ha infine difeso la tenuta del cosiddetto campo largo, sottolineando la possibilità di mantenere una collaborazione politica pur in presenza di divergenze su singoli provvedimenti.

"Il campo largo ha tante cose alle quali stiamo lavorando tutti insieme e che io credo che stiano migliorando ancora la nostra regione", ha concluso.