Ossicombustore Peccioli, Giani dopo l'ok della Giunta: "Risultato storico"

“Con il via libera alla realizzazione dell'impianto di ossicombustione siamo di fronte ad un risultato storico per la Toscana, che permetterà di realizzare a Peccioli un impianto che ci permetterà di passare, in modo determinante, da quello che è un onere di smaltimento dei rifiuti in discarica, ad un sistema moderno capace di superare anche l'utilizzo degli inceneritori, i termovalorizzatori, perché, grazie all'ossicombustione, si fonda sulla distruzione e la trasformazione in energia dei rifiuti solidi urbani”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, all’indomani del via libera della Giunta regionale alla realizzazione dell'impianto di ossicombustione a Legoli, nel comune di Peccioli (Pisa).

Secondo Giani siamo di fronte ad un principio nuovo che utilizza un ambiente che può essere definito come un grande serbatoio, capace di produrre un surriscaldamento tale da determinare la scomposizione molecolare.

“Il risultato finale - spiega il presidente Giani - è che quindi non si determina nessuna emissione nell'aria e che i rifiuti si trasformano in energia. Tutto questo consentirà l'autosufficienza della Toscana perché avremo la possibilità di evitare quei viaggi dei rifiuti verso la Lombardia e il Veneto, verso termovalorizzatori in altre regioni”.

“Dedico quindi questo risultato - conclude il presidente - alle cittadine e ai cittadini della Toscana che potranno risparmiare in modo consistente sulla Tari e sulle tasse che riguardano i rifiuti. È un risultato che attendevamo da decenni e che a questo punto trova a Peccioli il più concreto e consistente impianto per poterlo raggiungere”.

Barontini (M5S): "Continuano perplessità, ma prendo atto CdS"

Barontini ha ribadito che il voto favorevole espresso in Giunta non rappresenta un cambio di posizione politica sull’ossicombustore di Peccioli. "La mia visione e la mia linea politica sono chiare, non sono cambiate di una virgola", ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente, da sempre contrario al progetto. Barontini ha precisato che "le perplessità continuano", distinguendo però la propria posizione politica dalla necessità di prendere atto dell’esito di un procedimento amministrativo particolarmente lungo: "Una cosa è la visione, altra è la presa d’atto di una conferenza dei servizi durata 1000 giorni". La delibera approvata ieri dalla Giunta regionale ha infatti sancito la compatibilità ambientale dell’impianto, con il voto contrario dell’assessore Alberto Lenzi (Avs) e l’assenza dell’assessora dem Alessandra Nardini.

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