La pediatra Sara Soldovieri prende servizio a Castelfiorentino

Da martedì 1 settembre 2026 ha preso servizio, per l'ambito di Castelfiorentino-Montespertoli, la dottoressa Sara Soldovieri, Pediatra di Libera Scelta con ambulatorio a Castelfiorentino, presso la Casa della Salute, Via Cesare Pavese, n.4. La pediatra sostituisce, con incarico a tempo indeterminato, il dottor Ghio Roberto.

La dottoressa Soldovieri si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Ospedale San Raffaele di Milano con il massimo dei voti e ha conseguito la specializzazione in Pediatria presso l'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Ha esperienza in ambito Endocrinologico e Allergologico Pediatrico e in corso un master di II livello in Endocrinologia pediatrica presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma.

La pediatra effettua i seguenti orari di ambulatorio: il lunedì, il martedì e il venerdì dalle 15 alle 19; il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 13.

Si ricorda che le famiglie degli assistiti del pediatra uscente dovranno necessariamente operare una nuova scelta tra i pediatri dell’ambito territoriale.

Il nuovo pediatra può essere scelto tramite le seguenti modalità:

- recandosi al presidio sociosanitario di riferimento oppure tramite i Totem PuntoSI disponibili nel territorio con tessera sanitaria attivata.

- recandosi presso le farmacie del territorio abilitate.

-per email inviando il modulo di richiesta compilato e corredato di copia di documento di identità valido all'indirizzo: anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it.