Pontedera e Boca Juniors, un insolito gemellaggio!

Nel 2022 un incontro casuale tra Oscar e Lorenzo, oggi l'amicizia è diventata quasi un gemellaggio
Nel 2022 Oscar Magnifico, 72enne professore in pensione di storia e geografia, argentino di Buenos Aires e originario del Molise, è arrivato a Pontedera per far visita a un parente di Santa Maria a Monte.
Con lui c'erano la moglie e il figlio Mariano. Magnifico, in un ristorante della città, ha conosciuto Lorenzo Puccini, all'epoca guardalinee in Serie D.
Tra i due è nata subito una sintonia, alimentata da un dettaglio che si è rivelato decisivo: Puccini parla spagnolo e durante la cena ha aiutato Magnifico a destreggiarsi con il menù.
Da quella serata è nata qualcosa di più di una semplice conoscenza. Magnifico è socio a vita del Boca Juniors, la squadra di Buenos Aires a cui è legato da una passione profonda. Con Puccini si è scambiato i gagliardetti di Pontedera e del Boca, dando vita a un piccolo gemellaggio simbolico tra la città della Vespa e uno dei due club più importanti d'Argentina.
Quattro anni dopo, Magnifico è tornato a Pontedera. Puccini lo ha accolto con uno striscione e un abbraccio. Tra un pranzo in trattoria, una cena in pizzeria e un asado organizzato a Santa Maria a Monte, i due amici hanno rinnovato il legame nato per caso in un ristorante toscano.
Il prossimo capitolo è/sarebbe già scritto: Magnifico ha invitato Puccini in Argentina, con tappa obbligata alla Bombonera. Chissà che questo piccolo gemellaggio un giorno non coinvolga anche le due squadre di club.
René Pierotti
Notizie correlate
Tutte le notizie di Pontedera
<< Indietro