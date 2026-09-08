Pontedera e Boca Juniors, un insolito gemellaggio!

Nel 2022 Oscar Magnifico, 72enne professore in pensione di storia e geografia, argentino di Buenos Aires e originario del Molise, è arrivato a Pontedera per far visita a un parente di Santa Maria a Monte.

Con lui c'erano la moglie e il figlio Mariano. Magnifico, in un ristorante della città, ha conosciuto Lorenzo Puccini, all'epoca guardalinee in Serie D.

Tra i due è nata subito una sintonia, alimentata da un dettaglio che si è rivelato decisivo: Puccini parla spagnolo e durante la cena ha aiutato Magnifico a destreggiarsi con il menù.

Da quella serata è nata qualcosa di più di una semplice conoscenza. Magnifico è socio a vita del Boca Juniors, la squadra di Buenos Aires a cui è legato da una passione profonda. Con Puccini si è scambiato i gagliardetti di Pontedera e del Boca, dando vita a un piccolo gemellaggio simbolico tra la città della Vespa e uno dei due club più importanti d'Argentina.

Quattro anni dopo, Magnifico è tornato a Pontedera. Puccini lo ha accolto con uno striscione e un abbraccio. Tra un pranzo in trattoria, una cena in pizzeria e un asado organizzato a Santa Maria a Monte, i due amici hanno rinnovato il legame nato per caso in un ristorante toscano.

Il prossimo capitolo è/sarebbe già scritto: Magnifico ha invitato Puccini in Argentina, con tappa obbligata alla Bombonera. Chissà che questo piccolo gemellaggio un giorno non coinvolga anche le due squadre di club.

René Pierotti

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