Pontedera, la Corte dei conti chiede di riallocare 1,2 milioni: a rischio Capodanno e iniziative natalizie

La Corte dei conti ha concluso il controllo sul Rendiconto 2024 del Comune di Pontedera. L'esito della verifica conferma i dati approvati dal Consiglio comunale e non modifica il risultato complessivo dei conti dell'Ente.

Benché il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, cioè il saldo complessivo della gestione finanziaria del Comune risulti in linea con quanto approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2025, la Corte dei Conti ha però stabilito che il disavanzo della parte disponibile del bilancio, pari a circa 1,2 milioni di euro, deve essere classificato in modo diverso rispetto a quanto previsto dal Comune.

"A prima vista si tratta quindi di una questione che riguarda la modalità con cui il disavanzo viene rappresentato e finanziato nel bilancio, non l'ammontare delle somme accertate, che resta invariato - commenta il sindaco Matteo Franconi - Tuttavia, alla luce della pronuncia della Corte, il Consiglio comunale dovrà ora adottare gli atti previsti dalla legge per destinare nuovamente nei fondi specifici le risorse che erano state utilizzate per la copertura del disavanzo e definire il relativo percorso di finanziamento".

"Un fatto puramente tecnico - conclude il primo cittadino - che avrà purtroppo anche degli effetti sostanziali sulla città. Per rispettare le indicazioni della Corte dovremo (in questo scorcio d'anno) intervenire sul bilancio per riallocare risorse nella parte destinata ad investimenti e al contempo ridurre le spese correnti. Significa, per esempio, dover rinunciare ad alcune iniziative come il Capodanno in piazza, ridurre le spese per gli allestimenti natalizi e contenere al minimo le spese per l'animazione territoriale e culturale".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa