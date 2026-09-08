Premio Boccaccio, a Certaldo il weekend si apre con Lucia Poli e l'ironia di 'Alibech'

Sarà la voce di Lucia Poli ad aprire venerdì 11 settembre il weekend della XLV edizione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio. Alle 17.15, nella Chiesa dei Santi Tommaso e Prospero a Certaldo Alto, l’attrice porterà in scena attraverso la lettura “Alibech”, una delle novelle più ironiche, maliziose e irriverenti del Decameron. L’appuntamento è ad ingresso gratuito.

Una scelta che riporta simbolicamente Boccaccio nella sua Certaldo e affida le sue parole a un’interprete che ha fatto dell’ironia e dell’intelligenza della parola alcuni dei tratti distintivi della propria carriera. Lucia Poli, attrice, autrice e regista tra le figure più originali del teatro italiano, torna così al Premio Boccaccio, manifestazione alla quale ha preso parte in numerose occasioni nel corso degli anni.

Al centro della lettura ci sarà la storia della giovane Alibech, che, spinta dal desiderio di avvicinarsi alla religione, decide di ritirarsi nel deserto per imparare a “servire Dio”. Qui incontra il monaco Rustico, che si offre di insegnarle una pratica assai particolare: “rimettere il diavolo in inferno”.

Dietro il gioco dell’equivoco e il doppio senso, Boccaccio costruisce un racconto sul desiderio e sulle contraddizioni umane, capace di sovvertire attraverso il sorriso le convenzioni morali e religiose del proprio tempo. È proprio questa combinazione di leggerezza, malizia e profondità a rendere la novella ancora oggi sorprendentemente moderna.

A restituirne la vivacità sarà l’interpretazione di Lucia Poli, particolarmente affine a una scrittura nella quale la comicità non è mai fine a se stessa, ma diventa uno strumento per osservare l’essere umano e metterne in luce debolezze, desideri e contraddizioni.

“Alibech” segnerà l’inizio di un intero fine settimana dedicato alla cultura e al racconto contemporaneo, con Certaldo chiamata ancora una volta a fare da cornice al Premio intitolato al suo autore più celebre. Dall’11 al 13 settembre il programma della XLV edizione intreccerà infatti letteratura, giornalismo, etica della comunicazione, teatro e cinema.

Fonte: Premio Letterario Boccaccio - Ufficio Stampa

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