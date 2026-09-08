Sospeso un centro massaggi a Pontassieve

A seguito di un intervento della Guardia di Finanza di fine agosto, l’Ispettorato d’Area Metropolitana di Firenze ha adottato il provvedimento di sospensione dell’attività di un centro massaggi situato nel territorio di Pontassieve, nel quale sono state accertate violazioni in materia di lavoro e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In particolare, nel corso del controllo sono state trovate al lavoro due cittadine extra-UE impiegate in totale carenza di copertura previdenziale e assicurativa. Una delle due addette è inoltre risultata irregolare sul territorio nazionale.

Per la revoca del provvedimento, previa regolarizzazione del personale impiegato in nero, è previsto il pagamento di una somma aggiuntiva di 2.500 euro, oltre al pagamento della maxi-sanzione per lavoro nero, per un importo di circa 8.500 euro.

L’Ispettorato d’Area Metropolitana di Firenze procederà inoltre alle contestazioni degli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro connesse all’impiego di manodopera irregolare, nello specifico per la mancata formazione e la mancata sottoposizione dei lavoratori in nero al programma di sorveglianza sanitaria. Per tali violazioni, l’importo delle sanzioni è stimato in circa 3.000 euro.

L’attività di vigilanza proseguirà con l’obiettivo di contrastare il lavoro sommerso e garantire il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.

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