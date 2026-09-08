Tesserini venatori, come riconsegnarli in Comune a Empoli

Il Comune di Empoli ricorda che la riconsegna dei tesserini venatori, relativi alla stagione 2025/2026, dovrà essere effettuata entro venerdì 18 settembre 2026.
Per chi ancora non avesse ottemperato a questa misura, di seguito può trovare gli orari di apertura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di via Giuseppe Del Papa, 41, per il mese di settembre:
Lunedì 8.00 - 13.30
Martedì 8.00 - 18.30 orario continuato
Mercoledì 8.00 - 13.30
Giovedì 8.00 - 18.30 orario continuato
Venerdì 8.00 - 13.30
Sabato 8.30 - 12.00
Si ricorda che il Totem si spegne 30 minuti prima della chiusura del servizio.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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