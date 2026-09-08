Trofeo Riccardo Neri, grande partecipazione alla 18esima edizione

Grande partecipazione al "18° Trofeo Riccardo Neri" che ha ancora una volta confermato l’importanza di questo annuale evento organizzato in memoria di Riccardo Neri, promessa del calcio che militava nella Juventus, tragicamente scomparso con l’amico Alessio Ferramosca a soli diciassette anni.

Un grazie davvero di cuore a tutti gli atleti, agli amici della passeggiata: la loro presenza è stata come un grande abbraccio per la Famiglia Neri e per l’Associazione, nel vedere tanta partecipazione in questo anno che segna il ventesimo anniversario. Preziosa la collaborazione dell’Atletica I’Giglio di Castelfiorentino, del Circolo Arci Casenuove, della Palestra Oasi di Certaldo, del Comitato Uisp Empoli Valdelsa, i Carabinieri con la polizia municipale di Gambassi Terme, la Prociv di Castelfiorentino e di Gambassi Terme, il Medico e la Misericordia di Gambassi Terme, l’Assessore allo Sport Alessio Capresi in rappresentanza del Comune di Gambassi Terme presente per ufficializzare le premiazioni.

Grazie anche agli Sponsor e a tutti i volontari che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento. Appuntamento al prossimo anno ancora più numerosi, correndo o passeggiando con Riccardo e Alessio nel cuore.

L’invito è a seguirci su info@riccardoealessio.it - alessioferramoscariccardonerifacebook per informazioni sui prossimi eventi e la consueta Cena di Solidarietà nel mese di dicembre.

18° Trofeo Riccardo Neri, la classifica

ASSOLUTI MASCHILE

1- MAGGINI ANDREA - Sempredicorsa ASD

2- CATTANO MARIANO - Sempredicorsa ASD

3- SALVINI MIRCO - ASD Podistica Empolese 1986

ASSOLUTI FEMMINILE

1- MANTELLI MARTINA - ASD Toscana Atletica Empoli

2- CIAMPALINI SONIA - ASD Pol.I’Giglio

3- FREZZA LODOVICA - Sempredicorsa ASD

VETERANI MASCHILE

1- LAZZERI ALESSIO - Tavarnelle U.P.

2- CAPPELLI ANDREA - G.S. Valdelsa Runner ASD

3- ROSSI DANIELE - ASD Orecchiella Garfagnana

VETERANE FEMMINILE

1- MORELLI ELISA - ASD Podistica Empolese 1986

2- ROMOLI ROSSELLA - Podismo Il Ponte ASD

3- VANNINI STEFANIA - ASD Toscana Atletica Empoli

ARGENTO MASCHILE

1- SANI ALBERTO - ASD Atletica Vinci

2- STEFANINI MORENO - ASD G.P. La Stanca

3- VALLEGGI PATRIZIO – Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane

ARGENTO FEMMINILE

1- BARBOI CAMELIA - Isolotto A.P.D.

2- SASSI ANTONELLA - G.S. Valdelsa Runner ASD

3- CUZZOLA MARIA GIOVANNA – ASD Toscana Atletica Empoli

ORO MASCHILE

1- BALESTRI STEFANO - ASD Atletica Vinci

2- D’ALVANO MICHELE - Atletica Cascina

3- PISACANE PIERO - ASD Podistica Empolese 1986

ORO FEMMINILE

1- VANNINI VANNA - ASD Pol.I’Giglio

SOCIETA' CON MAGGIOR ISCRITTI

1- VALDELSA RUNNER

2- ASD POL.I’GIGLIO

3- ASD TOSCANA ATLETICA EMPOLI

Fonte: Associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca

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