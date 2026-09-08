Villaggio Scolastico di Pontedera: nuovi cantieri e interventi per oltre 6,8 milioni di euro

Prosegue il piano di interventi della Provincia di Pisa sul Villaggio Scolastico di Pontedera, con cantieri completati su più fronti: dalla realizzazione della nuova palestra per il Liceo Montale e l'Istituto Marconi, alla riqualificazione degli spazi esterni e interni di diversi edifici scolastici, fino a interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza.

La nuova palestra per Liceo Montale e Istituto Marconi

Definiti i lavori per la costruzione della nuova palestra destinata al Liceo Montale e all'Istituto Marconi, per un investimento complessivo di 6.102.959,50 euro. La struttura, di circa 2.400 metri quadrati, ospiterà due campi da gioco polivalenti regolamentari per basket e pallavolo, spogliatoi, servizi e spazi per il pubblico. Il nuovo impianto sarà utilizzabile anche in orario extrascolastico dalle associazioni sportive del territorio.

Riqualificazione del resede esterno del Liceo XXV Aprile

Il 2 luglio sono stati consegnati i lavori di riqualificazione del resede esterno della palestra del Liceo XXV Aprile, con l'obiettivo di migliorare funzionalità, sicurezza e accessibilità degli spazi. L'intervento ad oggi concluso prevede:

un campo polifunzionale di 19x32 m (lato nord) per pallavolo, basket e calcetto;

un campo da basket 3x3 di 14x18 m (lato ovest);

il rifacimento dei percorsi pedonali;

il ripristino e completamento della recinzione perimetrale;

un nuovo impianto di illuminazione esterna.

I lavori sono stati avviati lo stesso 2 luglio e a oggi conclusi, per un importo lavori di 487.217,60 euro (quadro economico complessivo: 630.000 euro).

Allontanamento volatili nelle scuole del Villaggio

Sono stati completati, presso il Liceo Scientifico XXV Aprile, l'I.T.C.G. Fermi e l'IPSIA Pacinotti, gli interventi di installazione di sistemi di dissuasione dei volatili (reti, aghi, dissuasori sonori) e di bonifica igienico-sanitaria delle aree interessate, resi necessari dall'intensificarsi della presenza di volatili sugli edifici. L'affidamento è alla ditta Salvambiente, per un importo lavori di 28.952,86 euro (quadro economico: 36.000 euro).

Sostituzione dei sistemi oscuranti negli istituti di Valdarno, Valdera e Cascina

La ditta Simplex ha realizzato la sostituzione dei sistemi oscuranti presso gli istituti scolastici provinciali delle zone Valdarno, Valdera e Cascina. Presso l'I.T.I. Marconi di Pontedera l'intervento prevede la rimozione dei vecchi oscuranti nelle officine e l'installazione di nuovi avvolgibili in alluminio coibentato a marcatura CE, preceduta dal ripristino murario dei davanzali per eliminare le infiltrazioni d'acqua. Importo lavori: 38.040,07 euro (quadro economico: 48.000 euro).

Riqualificazione del secondo piano dell'edificio azzurro del Liceo XXV Aprile

Sono stati eseguiti i lavori di riqualificazione degli ambienti interni del secondo piano dell'edificio azzurro del Liceo Scientifico XXV Aprile: aule, corridoi e servizi igienici saranno interessati da ripristino del cartongesso, rifacimento degli intonaci deteriorati e tinteggiatura completa degli spazi.

Altri interventi effettuati

IPSIA Pacinotti – Rifacimento del marciapiede antistante l'istituto, gravemente danneggiato dal parcheggio improprio di veicoli: verrà realizzata una nuova pavimentazione in calcestruzzo spazzolato su massetto armato, per eliminare i rischi di inciampo.

Liceo Classico / Liceo Montale – Allestimento di quattro aule presso il Liceo Classico XXV Aprile, attualmente in uso all'ITI Marconi, da destinare alle attività didattiche del Liceo Montale, con trasloco degli arredi e lavori di ripristino di intonaci e tinteggiatura.

ITCG Fermi – Manutenzione straordinaria della caldaia a servizio dei quattro plessi dell'istituto.

ITI Marconi – Rifacimento di porzioni di pavimenti e massetti in aule, laboratori e corridoi, e dei giunti di dilatazione delle facciate delle vecchie officine.

Manutenzione straordinaria spogliatoi e servizi igienici della palestra IPSIA.

Manutenzione straordinaria e riqualificazione di tutti i locali del piano secondo dell'edificio azzurro del XXV Aprile, mediante ripristino di intonaci e pareti in cartongesso e tinteggiatura di tutti i locali.

"Questo insieme di cantieri testimonia l'impegno costante nel miglioramento dell'edilizia scolastica del territorio, con interventi che vanno dalla sicurezza alla funzionalità degli spazi, fino alla creazione di nuove strutture sportive a disposizione di studenti e associazioni", afferma il Presidente Massimiliano Angori.

"Ricordo inoltre che nel mese di luglio scorso il Consiglio provinciale di Pisa ha approvato all'unanimità un documento presentato dalla maggioranza per contrastare il disagio giovanile, il bullismo e il cyberbullismo, e per rafforzare la sicurezza nelle scuole, con particolare attenzione al Villaggio Scolastico di Pontedera.

Questa scelta arriva anche alla luce della recente riforma dell'articolo 98 del codice penale sulla responsabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni.

Il documento prevede due linee d'azione: da un lato la prevenzione, con percorsi educativi e formazione tra pari per aiutare i ragazzi a gestire emozioni e relazioni; dall'altro il potenziamento della sicurezza, con la videosorveglianza e la collaborazione con le Forze dell'Ordine.

Lo facciamo insieme a scuole, famiglie, Comune di Pontedera e istituzioni del territorio perché solo una rete educativa solida può fare la differenza".

Fonte: Provincia di Pisa - Ufficio Stampa

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