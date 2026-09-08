ZTL Stadio, dal Comune l'invito a verificare e registrare le targhe dei veicoli autorizzati

In vista delle prossime partite casalinghe del Pisa Sporting Club all’Arena Garibaldi – Stadio “Romeo Anconetani”, il Comune di Pisa invita residenti, domiciliati e le altre categorie aventi diritto all’accesso alla ZTL “Stadio” a verificare la corretta registrazione delle targhe dei propri veicoli sul portale di Pisamo.

Si ricorda che, per poter accedere alla Zona a Traffico Limitato durante gli orari di attivazione dei varchi, i soggetti appartenenti alle categorie autorizzate devono aver provveduto alla registrazione della targa secondo le modalità previste. L’invito è pertanto a verificare per tempo la propria posizione e, qualora necessario, completare la procedura sul portale di Pisamo.

La ZTL “Stadio” viene attivata in occasione delle partite casalinghe del Pisa Sporting Club due ore prima del fischio d’inizio e fino al termine del primo tempo. I veicoli già parcheggiati all’interno dell’area prima dell’attivazione possono rimanere in sosta e uscire liberamente in qualsiasi momento. L’accesso a ciclomotori e motocicli rimane consentito senza limitazioni.

Possono ottenere l’autorizzazione, previa registrazione sul portale di Pisamo, i residenti e i domiciliati all’interno della ZTL, i residenti nelle aree limitrofe individuate dall’ordinanza, i titolari di contrassegno unificato disabili europeo (CUDE), i familiari che assistono persone con disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992, i veicoli aziendali intestati a residenti o domiciliati, i titolari delle attività commerciali presenti all’interno della ZTL e i clienti delle stesse, la cui targa deve essere registrata dall’esercente entro 24 ore dall’accesso.

Per richiedere il permesso è necessario collegarsi al sito di Pisamo, accedere tramite registrazione, SPID o Carta d’Identità Elettronica e selezionare “Richiedi un nuovo permesso”, quindi “Autorizzazione - Solo ZTL”, scegliendo la tipologia corrispondente alla propria posizione: “Stadio Residenti ZTL”, “Stadio Domiciliati ZTL” oppure “Stadio Attività - ZTL”. Per informazioni e assistenza è possibile contattare Pisamo al numero 050 7062, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.15 e dalle 14.15 alle 17.00, esclusi i giorni festivi, oppure scrivere all’indirizzo frontoffice@pisamo.it.

Via Benedetto Croce. Con l’avvio del nuovo anno scolastico viene inoltre confermata la limitazione al traffico in via Benedetto Croce sperimentata nel precedente anno scolastico. La nuova ordinanza trasforma l’area pedonale urbana in Zona a Traffico Limitato, consentendo così anche l’accesso ai ciclomotori degli studenti. La ZTL sarà in vigore durante il periodo di validità del calendario scolastico regionale, dalle ore 7.30 alle 8.30 e dalle ore 12.30 alle 13.30, e comunque secondo gli orari comunicati dai tre plessi scolastici presenti nella strada.

Durante queste fasce orarie potranno accedere i veicoli a due ruote, i residenti in via Benedetto Croce e via Queirolo, gli autorizzati ZTL Sud, le Forze di Polizia e i mezzi di pubblico soccorso, i veicoli al servizio di persone con disabilità muniti di contrassegno, il trasporto pubblico locale, i taxi, i mezzi per la raccolta dei rifiuti e l’igiene urbana, i veicoli delle attività commerciali con sede in via Benedetto Croce e via Queirolo e quelli di proprietà di soggetti che dispongono di aree private di sosta.

I residenti in via Benedetto Croce e via Queirolo e gli altri soggetti aventi diritto all’accesso potranno rivolgersi a Pisamo per richiedere l’autorizzazione e registrare la targa del proprio veicolo, così da poter transitare durante gli orari di attivazione della ZTL. Per informazioni e assistenza è possibile utilizzare gli stessi contatti indicati per la ZTL Stadio.

Confermati anche gli stalli “Kiss & Drive” in piazza Guerrazzi, dal civico 31 al civico 38, destinati durante gli orari di attivazione della ZTL alla breve fermata per consentire la salita e la discesa degli studenti. Al di fuori di queste fasce, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 20.00, gli stalli tornano a essere utilizzabili a pagamento secondo la tariffa prevista per la zona.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

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