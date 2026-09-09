Successo per la terza edizione di 'A cucinare ci pensiamo noi... da Grandi': raccolti 4.090 euro

Sta diventando un appuntamento fisso, anche se nato solo tre anni fa, il connubio tra il progetto "A Cucinare ci pensiamo noi... da Grandi" e il concerto della SBAND del Rotary Club di Fucecchio Santa Croce sull'Arno.

Anche quest'anno l'evento è stato ospitato nella struttura La Vela - Sala Margherita Hack di Empoli, con il sostegno di tutti i Rotary Club dell’area Toscana 1: il Rotary Club di Fucecchio Santa Croce sull'Arno, di Empoli, di San Miniato, di Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore, di Santa Croce sull'Arno Comprensorio del Cuoio e l'E-Club Distretto 2071.

L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le associazioni "Noi Da Grandi" e "Otherwise - Diversamente Caffè", nate su impulso di genitori di ragazzi con disabilità, con l'obiettivo di potenziarne le capacità e le autonomie e garantire loro un futuro indipendente e integrato nella società.

La serata si è aperta con i deliziosi piatti preparati dai ragazzi dell'associazione "Noi Da Grandi", ai quali si sono affiancate delle eccellenti penne al pesto alla trapanese, curate dai soci del Rotary Club di Fucecchio Santa Croce sull'Arno Ignazio Bennato e dal suo "assistente" Alessandro Lambertucci: un successo unanime tra gli ospiti.

Al termine della cena, il grande entusiasmo dei ragazzi ha travolto tutti i presenti, che si sono scatenati in pista al ritmo della SBAND del Rotary Club di Fucecchio Santa Croce sull'Arno. La formazione serale, per l'assenza giustificata di alcuni componenti, era composta dal Presidente Marco Sansoni insieme ad Annamaria Petralli, Maurizio Petralli, Fabio Diomelli, Matteo Beconcini e Vincenzo Mattaliano.

I presidenti dei Rotary club organizzatori -Marco Sansoni per il Rotary di Fucecchio Santa Croce sull’Arno, Luca Prosperi per il Rotary di Empoli, Andrea Giuliani per l’E-club Distretto 2071, Matia Luciani per il Rotary di Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore, Iacopo Parente per il Rotary di San Miniato anche a nome del presidente del Rotary di Santa Croce sull’Arno Comprensorio del cuoio, Fausto Bianchi, assente per impegni- insieme all’assistente del Governatore, Giovanna Bernardini, hanno ringraziato la Presidente di “Noi da Grandi” Annamaria Leoncini per il costante impegno dedicato all'associazione.

Il presidente del Rotary club di Empoli Luca Prosperi, come riconoscimento per il grande valore sociale dell’attività svolta dall’associazione di “Noi da Grandi” le ha conferito la più alta onorificenza istituita dal Rotary per le associazioni, paragonabile al Paul Harris Fellow attribuito alle persone, il Certificato di Onorificenza, che è stato accettato con commozione da tutti i membri dell’associazione e con grandissimo entusiasmo dai ragazzi che lo hanno innalzato e portato in rassegna come un importante ed ambito trofeo.

Il ricavato della serata, pari a 4.090 euro, è stato interamente devoluto all'associazione "Noi Da Grandi".

Fonte: Rotary club di Fucecchio Santa Croce sull'Arno

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