Allerta arancio: Certaldo chiude parchi, cimiteri e aree giochi

In seguito all’ emessa dalla Protezione Civile regionale per la giornata di , il Comune di Certaldo ha disposto, con ordinanza del Sindaco, la , , .
La chiusura sarà in vigore . . i , a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini.
Il provvedimento si inserisce nelle misure adottate dal Comune in relazione alle condizioni meteorologiche previste e all’attivazione del (...).
' e di prestare particolare attenzione negli spostamenti in auto.
Si invita inoltre a ’ ’, , anche quando la presenza d’acqua può apparire di modesta entità.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Certaldo
Firenze
Attualità
9 Settembre 2026
La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un'allerta arancione, emessa dalla Regione Toscana, per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico reticolo minore nella giornata di [...]
Certaldo
Attualità
8 Settembre 2026
È stato firmato nella Sala consiliare del Comune di Certaldo il protocollo per la costituzione del Distretto biologico della Valdelsa, che riunisce i Comuni di Casole d’Elsa, Castelfiorentino, Certaldo, Colle di Val d’Elsa, Gambassi [...]
Certaldo
Attualità
5 Settembre 2026
L’Associazione di Promozione Sociale Terra di Val d’Elsa conferma la propria partecipazione all’edizione annuale del Buy Tuscany, l’evento di riferimento per l’incoming turistico organizzato da Toscana Promozione Turistica, che si [...]
<< Indietro