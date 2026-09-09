Allerta arancio: Certaldo chiude parchi, cimiteri e aree giochi

In seguito all’ emessa dalla Protezione Civile regionale per la giornata di , il Comune di Certaldo ha disposto, con ordinanza del Sindaco, la , , .

La chiusura sarà in vigore . . i , a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini.

Il provvedimento si inserisce nelle misure adottate dal Comune in relazione alle condizioni meteorologiche previste e all’attivazione del (...).

' e di prestare particolare attenzione negli spostamenti in auto.

Si invita inoltre a ’ ’, , anche quando la presenza d’acqua può apparire di modesta entità.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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