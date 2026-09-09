Allerta arancione, Empoli attiva il Coc

Al fine di coordinare tutte le operazioni per far fronte a criticità e esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione, in relazione all’Avviso di Criticità Allerta Codice Arancione per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore a decorrere dalle 00:00 fino alle ore 18:00 di domani giovedì 10 settembre riguardo al territorio comunale di Empoli (Zona di allerta A4); con ordinanza 417 del 9 settembre 2026, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile. Il suddetto C.O.C. si trova a Empoli, in via del Castelluccio, 46 località Terrafino, nei locali del Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile dell'Empolese Valdelsa.

Il Centro Operativo Comunale è sotto la direzione del Responsabile di Protezione civile e comprende tutte le associazioni, gli organismi e le forze dell’ordine che fanno parte della Protezione Civile locale.

Il Centro Operativo Comunale resterà attivo fino al ritorno alla normalità.

Per le comunicazioni urgenti e le segnalazioni delle criticità è attivo h24 il Centro Situazione (CeSi) al n. 335 6685863.--

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa