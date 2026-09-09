Allerta arancione: Empoli chiude parchi e cimiteri, sospese attività all'aperto

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In virtù dell'avviso di allerta meteo codice arancione per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore a decorrere dalle 00:00 fino alle ore 18:00 di domani giovedì 10 settembre, nell'area del territorio empolese, sono state emesse delle ordinanze sindacali per evitare il rischio di attività all'aperto nel momento di maggiore criticità.

Il sindaco Alessio Mantellassi ha disposto il divieto d'accesso ai giardini e ai parchi pubblici del territorio comunale con la sospensione di "qualunque attività all’aperto, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili". Si ordina inoltre che i gestori delle attività economiche presenti all’interno di giardini/parchi pubblici garantiscano le condizioni di sicurezza delle aree verdi di loro pertinenza.

A ciò si aggiungono la sospensione delle attività sportive all'aperto, negli impianti sportivi pubblici e privati, e la chiusura di tutti i cimiteri.

Le misure sono in vigore dalla mezzanotte alle 18 di giovedì 10 settembre 2026 o comunque fino al termine delle criticità.

I provvedimenti sono volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la sicurezza dei cittadini, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, e quindi necessario adottare specifiche misure.

Ricordiamo che dall'annuncio dell'allerta meteo arancione è stato attivato il Centro Operativo Comunale al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Empoli, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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