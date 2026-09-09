Anne-Laure Jeanvoine è la nuova Console generale e direttrice dell'Institut français Firenze

L’Institut français Firenze è lieto di annunciare l’insediamento di Anne-Laure Jeanvoine come nuova Console generale e direttrice della sede, a partire dal 1° settembre 2026.

Diplomata in Relazioni Internazionali presso la prestigiosa università Sciences Po a Parigi, Anne-Laure Jeanvoine vanta una carriera ventennale all'interno del Ministero degli Affari Esteri ed Europei francese (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères), durante la quale ha ricoperto incarichi strategici in ambito diplomatico e politico di alto profilo internazionale: consigliera negoziatrice per la Missione permanente della Francia presso le Nazioni Unite a New York, Consigliera politica per l'UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo) e Vice Ambasciatrice presso l’Ambasciata di Francia in Norvegia. Al Ministero degli Esteri a Parigi, ha lavorato alla Direction du développement durable, la Direction des Amériques et des Caraibes, e, negli ultimi quattro anni, alla Direzione delle Risorse Umane. All’inizio della sua carriera, ha lavorato presso la Corte nazionale del diritto d'asilo (Cour nationale du droit d’asile).

Dotata di un profilo multidisciplinare, un forte background internazionale e la padronanza di cinque lingue, Anne-Laure Jeanvoine assume la guida del Consolato generale e dell'Institut français Firenze con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente i legami culturali, linguistici, economici e istituzionali con la Francia. Come Console generale la sua giurisdizione comprende - oltre alla Toscana - anche le Marche e la Repubblica di San Marino.

Fonte: Institut français Firenze - Ufficio Stampa