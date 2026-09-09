Chiude 18enne nel suo locale e tenta di violentarla: un arresto a Firenze

Cronaca Firenze
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La giovane avrebbe chiesto aiuto da una finestra. Arrestato l'uomo che lavorava nel locale

Una studentessa statunitense di 18 anni sarebbe stata aggredita sessualmente in un locale a Firenze. I fatti avrebbero avuto luogo in centro, in un esercizio pubblico dove la giovane era entrata per usare il bagno, nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 settembre.

Uscita da un altro locale assieme a un'amica, si sarebbe fermata in un esercizio per mangiare e avrebbe chiesto al commerciante di andare in bagno. L'uomo, 31enne pakistano, avrebbe acconsentito salvo poi chiudere il locale e attendere la 18enne fuori dal bagno.

Quando è uscita, la giovane sarebbe stata palpeggiata e baciata dall'uomo, che le avrebbe strappato gli slip. Lei avrebbe provato a divincolarsi e fuggire, scoprendo che la porta era chiusa. Avrebbe dunque chiesto aiuto da una finestra, coi passanti che avrebbero dato l'allarme alle forze dell'ordine. I carabinieri, giunti sul posto, hanno arrestato il 31enne.

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