Bagni della scuola Copernico, il sindaco Giannoni: "Foto false, quei locali sono chiusi da 10 anni"

"Sono alle scuole Copernico. Come potete vedere l'erba è stata tagliata e non accetto speculazioni sulla pelle dei bambini. Queste foto che stanno circolando sul web e sui social sono foto false". Sono le parole del sindaco di Santa Croce sull'Arno, Roberto Giannoni, che, mostrando in un video le foto circolate nelle ultime ore riguardanti i bagni della scuola primaria Nicolò Copernico, nei quali vengono mostrati locali sporchi e in stato di abbandono, strappa le immagini e smentisce quanto rappresentato: "è carta straccia". Giannoni contesta anche quanto riportato riguardo alle condizioni del verde esterno alla scuola, sottolineando che l'erba è stata tagliata.

"Questi bagni sono chiusi e non vengono usati da 10 anni - precisa Giannoni -, e vengono impiegati come locali di sgombero. La scuola aveva messo davanti alle porte delle sedie e dei banchi, così che nessuno vi andasse dentro. Sono bagni inaccessibili che i bambini non useranno mai perché non a norma. Sono bagni a cui nessuno doveva accedere, nemmeno la persona che ha fatto la foto".

Il sindaco ha fatto sapere nel video che la persona che avrebbe scattato le foto, è stata denunciata alle autorità competenti.

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