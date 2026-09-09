Bancarotta fraudolenta nel Grossetano, sequestrati beni per 3 milioni: due indagati

Beni per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Grosseto nell'ambito di un'indagine per bancarotta fraudolenta che coinvolge due società e i rispettivi amministratori, entrambi indagati.

Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Grosseto su richiesta della locale Procura della Repubblica, riguarda le condotte contestate dopo la liquidazione giudiziaria di un general contractor, società già al centro di un'inchiesta del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Grosseto relativa a una presunta maxi truffa sulla fittizia maturazione di crediti d'imposta legati al Superbonus 110%. Nelle scorse settimane, nell'ambito della stessa vicenda, era stato eseguito un ulteriore sequestro preventivo per oltre 36 milioni di euro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la società, dopo aver acquisito liquidità che gli inquirenti ritengono proveniente dagli illeciti oggetto dell'altra indagine, avrebbe acquistato numerosi beni. Alcune successive operazioni, esaminate anche alla luce della relazione del curatore della procedura concorsuale, avrebbero fatto emergere elementi ritenuti riconducibili alla bancarotta fraudolenta.

In particolare, nonostante la situazione di insolvenza, la società avrebbe trasferito a titolo gratuito disponibilità finanziarie, immobili e imbarcazioni di lusso a favore di altri soggetti giuridici collegati, riconducibili alle due società amministrate dagli stessi indagati.

L'operazione ha portato al sequestro preventivo di diversi immobili e di due catamarani, per un valore complessivo stimato in circa 3 milioni di euro.

L'intervento, sottolinea la Guardia di finanza, rientra nelle attività coordinate dalla Procura di Grosseto per il contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria e per l'aggressione dei patrimoni ritenuti di origine illecita, con l'obiettivo di tutelare gli operatori economici che agiscono nel rispetto della legge

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