Bollette, a Firenze la spesa sfiora i 1.900 euro nel 2026

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L'11 settembre a Scandicci una giornata gratuita per imparare a leggere le bollette e individuare opportunità di risparmio

Quanto spenderanno quest’anno le famiglie fiorentine in bollette luce e gas? Poco più di 1.800 euro; il dato arriva dall’analisi realizzata da Facile.it tenendo in considerazione le tariffe a prezzo bloccato del mercato libero e i consumi dichiarati dagli utenti residenti a Firenze e provincia. Le stime sono state realizzate tenendo conto delle offerte presenti su Facile.it in data 25/08/2026, e i consumi medi annui considerati sono di 972 smc per il gas e 2.417 kWh per la luce.

Negli ultimi mesi la guerra in Iran ha contribuito a far salire i prezzi dell’energia e, anche per questo, le prossime bollette potrebbero essere più alte del previsto. Nello specifico, secondo l’analisi di Facile.it in un anno i fiorentini potrebbero arrivare a spendere, in media, circa 684 euro per la bolletta della luce e addirittura 1.232 euro per quella del gas.

Proprio per risolvere questo problema e aiutare i fiorentini ad orientarsi tra la moltitudine di offerte presenti sul mercato, l’11 settembre, dalle 9.00 alle 19.00, si terrà - presso il Facile.it Store di Scandicci di Via Vincenzo Monti 1/A - l’evento “Bolletta Day”.

I fiorentini potranno recarsi al Facile.it Store per scoprire come leggere le bollette dell’energia elettrica e del gas, ricevere gratuitamente supporto nell’analizzare i propri costi e consumi e capire quali siano le opportunità per ridurre la spesa.

"L’evento Bolletta Day è una giornata molto importante per i consumatori perché daremo loro l’opportunità di ricevere consulenza gratuita sulle bollette, identificando costi e consumi e indirizzandoli verso le offerte che meglio rispondono alle loro esigenze -, spiega Eugenio De Marco, Managing Director Physical Channel -. Oggi è sempre più difficile orientarsi tra le proposte presenti sul mercato e il nostro ruolo è proprio quello di aiutare i consumatori a trovare il prodotto migliore per loro. Sarà una giornata all’insegna del risparmio e al servizio dei consumatori".

L’evento è gratuito ad accesso libero.

Fonte: Facile.it SpA - Ufficio Stampa

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