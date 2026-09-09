Cadavere trovato nella piscina di un albergo nel Senese

Un cadavere, presumibilmente di sesso maschile, è stato rinvenuto questa mattina sul fondo della piscina di una struttura ricettiva a Castellina in Chianti, nel Senese.

A scoprire il corpo sarebbe stato un dipendente dell'albergo. Secondo una prima ricostruzione, la persona deceduta non sarebbe stata un ospite della struttura.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario. Sono attesi gli operatori del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, incaricati di recuperare la salma.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per identificare la persona e ricostruire le circostanze che hanno portato al ritrovamento del corpo. Al momento non sono stati forniti ulteriori elementi sulla dinamica e sulle cause della morte.