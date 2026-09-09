In memoria di Isceri, Campi Bisenzio fa un minuto di rumore contro i femminicidi

Campi Bisenzio ricorderà Lorena Isceri con un minuto di rumore contro i femminicidi. Il 15 settembre dalle 20 in sala consiliare si terrà l'iniziativa del comune in provincia di Firenze.

La vice sindaca Federica Petti sottolinea che "il femminicidio di Lorena Isceri ha turbato tutte e tutti noi. Sono stati 56 i femminicidi da inizio anno monitorati dall'Osservatorio di Non una di meno. Il lavoro da fare è enorme. Per questo come Tavolo delle politiche di genere di Campi Bisenzio crediamo necessario organizzare un momento di raccolta".

Petti invita a portare "un fiore e qualcosa che possa fare rumore per fare sentire il nostro grido: Campi Bisenzio non si volta, non può e non vuole farlo".

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