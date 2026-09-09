Inaugurato il 'Campo di Stelle', il nuovo Nido da 30 posti in via Mascagni

Una nuova scuola d’infanzia all’avanguardia. Una struttura moderna, realizzata con i criteri contemporanei di comfort, qualità ed efficienza energetica, in grado di offrire ai bambini elevati parametri di benessere e funzionalità. Ma anche un’opera esteticamente bella, dove allestimenti, arredi e attrezzature sono stati pensati per favorire l’autonomia e lo scambio relazionale tra i bambini.

E’ questo, in estrema sintesi, il “Campo di Stelle”, il nuovo Nido da 30 posti realizzato in via Mascagni che è stato inaugurato ieri pomeriggio dalla Sindaca, Francesca Giannì, insieme all’Assessora alla Scuola e Attività Educative, Marta Longaresi.

Il nuovo nido, costato un milione di euro (di cui 720 mila finanziati tramite fondi PNRR, il rimanente con risorse del Comune) accoglie bambini da 3 a 36 mesi, con tipologia oraria a tempo corto (ingresso 7.30 – 9.30; uscita 13.00 – 13.30) o a tempo lungo (ingresso 7.30 – 9.30; uscita 16.00 – 16.30). “Il Campo di Stelle” è suddiviso in modo funzionale, con spazi dedicati al gioco, al riposo dei bambini, alle unità di servizio. Uno di questi, ricco di opportunità, è sicuramente il laboratorio. Un luogo della creatività e del fare, in cui l’offerta di una grande varietà di materiali è accompagnata da diverse attività educative per valorizzare la fantasia e la creatività dei bambini.

Il nido è dotato di un locale cucina per la preparazione dei pasti per i piccoli. La dieta nutrizionale dei bambini rispetta le necessità correlate all’età dei bambini offrendo un’alimentazione equilibrata, attraverso una proposta varia e alternata dei cibi e rispettando le fasi dello svezzamento. La nuova struttura si presenta come un edificio sostenibile, a energia quasi zero, potendo contare su un impianto fotovoltaico, solare termico e pompa di calore. Entro breve sarà completato anche lo spazio esterno, in quanto il giardino rappresenta a tutti gli effetti il luogo educativo per eccellenza ed è progettato con attenzione proprio per rispondere alle esigenze dei bambini di gioco, scoperta e esplorazione

“Il nido d'infanzia "Campo di Stelle" è realtà – osserva la Sindaca, Francesca Giannì – e con questa struttura abbiamo concluso un altro importante investimento per la Castelfiorentino che vogliamo, la Castelfiorentino del futuro. Una città a misura di bambino, un progetto che abbiamo voluto intitolare come “Castello dei Piccoli” e che, grazie anche al nuovo Nido di via Mascagni, vede aumentare i posti bambino da 66 ai 118 attuali, con un aumento di oltre il 70%. Il nostro prossimo obiettivo – conclude Giannì - è la riorganizzazione di tutta l’area compresa tra via Don Minzoni e Piazza Cherubini e una collaborazione di carattere educativo con il vicino polo di via Don Minzoni”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa