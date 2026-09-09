Centenario Fiorentina: a palazzo Pegaso si presenta '100 anni d'amore'

Questa mattina, mercoledì 9 settembre alle 13, si presenta a palazzo del Pegaso, nel Media Center Sassoli del Consiglio regionale, il libro '100 anni d'amore', da un'idea di Massimo Pieri e Alessandro Masi.
Il volume raccoglie un secolo di storia ed è un progetto speciale, realizzato in occasione del Centenario della Fiorentina. Il progetto celebra la storica passione calcistica della città di Firenze attraverso un’iniziativa editoriale e fotografica.
All’incontro sono presenti la presidente Stefania Saccardi, Massimo Pieri e Alessandro Masi.
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