A Certaldo la rassegna 'Giornate particolari - Da Boccaccio al cinema italiano' si apre con 'Una giornata particolare'

Un capolavoro del cinema italiano per inaugurare “Giornate particolari – Da Boccaccio al cinema italiano”, la nuova rassegna promossa dal Premio Letterario Giovanni Boccaccio e realizzata in collaborazione con la società Grandeschermo sas, che gestisce la programmazione del Teatro Multisala Boccaccio di Certaldo.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre alle ore 21, proprio al Teatro Multisala Boccaccio, con la proiezione gratuita di “Una giornata particolare”, il film diretto da Ettore Scola e interpretato da Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Alla serata parteciperà Silvia Scola, figlia del regista, mentre Walter Veltroni interverrà in collegamento.

La scelta di partire proprio da Una giornata particolare porta sul grande schermo una storia che, a quasi cinquant’anni dalla sua uscita, conserva una straordinaria capacità di interrogare il presente.

Il film è ambientato a Roma il 6 maggio 1938, nel giorno della visita di Adolf Hitler a Benito Mussolini. Mentre la città partecipa alle celebrazioni organizzate dal regime, un grande caseggiato popolare rimane quasi completamente vuoto. È qui che si incontrano Antonietta, casalinga e madre di sei figli, e Gabriele, ex annunciatore radiofonico allontanato dal lavoro dal regime.

Due persone sole, interpretate da Sophia Loren e Marcello Mastroianni, che per alcune ore riescono a riconoscersi e ascoltarsi mentre, fuori da quelle mura, domina la retorica del fascismo. Scola costruisce così una vicenda intima e delicata sullo sfondo della grande Storia, affrontando temi come il conformismo, la discriminazione, la solitudine e la libertà di essere se stessi.

Ad accompagnare il pubblico nella riscoperta del film sarà Silvia Scola, figlia di Ettore Scola, che offrirà uno sguardo particolare sull’opera e sul percorso rtistico di uno dei grandi maestri del cinema italiano del Novecento.

Alla serata si aggiungerà, in collegamento, Walter Veltroni, scrittore, giornalista e regista, oltre che presidente della Giuria del Premio Letterario Giovanni Boccaccio. La sua partecipazione anticiperà di poche ore il momento centrale della XLV edizione: Veltroni sarà infatti a Certaldo il giorno successivo, sabato 12 settembre, per presiedere la cerimonia di premiazione che vedrà protagonisti Rosa Montero, Francesco Costa e Julio Velasco.

La serata dell’11 settembre non rappresenterà dunque soltanto uno degli appuntamenti del fine settimana del Premio Boccaccio, ma darà ufficialmente il via a “Giornate particolari – Da Boccaccio al cinema italiano”, rassegna articolata in cinque appuntamenti e destinata a proseguire oltre i giorni della XLV edizione.

Realizzato insieme alla società Grandeschermo sas, il progetto nasce dall’incontro tra il Premio e la realtà che cura la programmazione del Teatro Multisala Boccaccio, con l’obiettivo di affiancare alla letteratura il linguaggio cinematografico e creare nuove occasioni di incontro e riflessione intorno alle storie, alle persone e alla società.

Fonte: Premio Letterario Boccaccio - Ufficio Stampa

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